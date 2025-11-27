Приговор по делу о гибели спасателей на Майкаинзолото озвучили в Экибастузе

Приговор озвучили в Экибастузском городском суде. 5 обвиняемым назначили наказание, связанное с лишением свободы, одному — ограничение свободы.

Самый большой срок получил бывший генеральный директор «Майкаинзолото», ему назначили 4 года заключения.

Бывшему первому заместителю и экс-директору рудника назначили по 3,5 года лишения свободы.

По 3 года определили для бывшего заместителя директора МПР и для экс-главного инженера. На свободе оставили лишь экс-директора МПР, учли, что ему 75 лет и назначили 3 года ограничения свободы.

— Ваша вина доказана совокупностью собранных по делу доказательств, которые были на протяжении длительного времени исследованы в ходе судебного следствия. В ходе следствия были выслушаны и допрошены свидетели, потерпевшие, специалисты. Совокупность указанных доказательств, показания свидетелей, потерпевших и специалиста, проводившего заключение по факту выявления причин аварии, полностью доказали, подтвердили, установили виновность осужденных в совершении указанного уголовного правонарушения, — отметила судья Экибастузского городского суда Айжан Байгоншекова.

Вместе с тем, суд отказал потерпевшим в исковых требованиях о возмещении морального вреда. Стороны запросили взыскать по 5 миллионов тенге на каждого взрослого и еще по 25 миллионов тенге на детей. Объяснили это тем, что осужденные ранее уже сделали «добровольное возмещение ущерба потерпевшим».

Напомним, трагедия на «Майкаинзолото» произошла в начале 2024 года, когда автобус со спасателями провалился в очистное сооружение. Изначально глубина обвала оценивалась в 150 метров.

Позже стало известно об обнаружении двух погибших спасателей. Однако сам рухнувший автобус не нашли.

Работу в шахтах на территории «Майкаинзолото» было решено приостановить, но продолжила функционировать обогатительная фабрика, административные подразделения предприятия.

19 июля 2024 года после длительных поисков удалось найти тело третьего погибшего при обвале автобуса на территории АО «Майкаинзолото».

Спустя еще почти неделю достали со дна провала последнего спасателя.

С начала октября 2024 года на руднике АО «Майкаинзолото» вновь возобновили работу.

В конце февраля 2025 года вынесли приговор нескольким экс-чиновникам по факту трагедии, произошедшей на «Майкаинзолото».

Бывшего руководителя и главного специалиста отдела департамента промышленной безопасности признали виновными в халатности.

В середине апреля 2025 года стало известно, что уголовное дело по факту гибели будут рассматривать в Баянаульском районном суде.

На скамье подсудимых оказались 6 человек, в числе которых — бывший генеральный директор предприятия АО «Майкаинзолото» и его первый заместитель, а также директор Майкаинского подземного рудника, его заместитель, главный инженер и и. о. главного маркшейдера предприятия.

В середине мая стало известно, что рассмотрение уголовного дела в Баянаульском районном суде завершили из-за отставки судьи.

В начале июня 2025 года уголовное дело вновь оказалось в суде — на этот раз в Экибастузе, где приступили к повторному рассмотрению с начала.

К середине ноября в суде перешли к прениям сторон, где прокурор запросил для всех обвиняемых по 4 года лишения свободы.