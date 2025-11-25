Список Айки: блогерше отсрочили исполнение наказания на два года

Напомним, 21 мая 2024 года блогера признали виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве.

Ей было назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и помещением в колонию средней безопасности.

В пресс-службе суда области Абай пояснили, что после отбытия предусмотренной законом части срока осужденная просила заменить оставшуюся часть наказания на более мягкую, но 31 июля 2025 года Жарминский районный суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Повторное обращение было подано после вступления в силу изменений в статью 74 Уголовного кодекса РК, позволяющих предоставлять отсрочку исполнения наказания женщинам с малолетними детьми, если их преступления не входят в перечень исключений.

При рассмотрении ходатайства просьбу поддержали адвокат осужденной, представитель учреждения № 23 и прокурор.

— Суд установил, что осужденная имеет ребенка 2020 года рождения, характеризуется положительно, содержится на облегченных условиях, имеет одно поощрение и одно взыскание, а также не имеет задолженности по исполнительным производствам. Учитывая эти обстоятельства и интересы ребенка, суд постановил отсрочить исполнение наказания на два года, — говорится в заявлении суда.

В указанный период она будет находиться под пробационным контролем по месту проживания, но по завершению срока отсрочки должна будет вернуться обратно в учреждение.

Пособник по делу ранее был приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы.

Напомним, в июне 2023 года стало известно, что блогер из Алматы организовала сеть «элитных эскортниц», занимавшихся проституцией.