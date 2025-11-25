Список Айки: блогерше отсрочили исполнение наказания на два года
Жарминский районный суд области Абай удовлетворил ходатайство осужденной М. (известной как блогерша Айка) об отсрочке исполнения наказания. Причиной стало наличие малолетнего ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, 21 мая 2024 года блогера признали виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве.
Ей было назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и помещением в колонию средней безопасности.
В пресс-службе суда области Абай пояснили, что после отбытия предусмотренной законом части срока осужденная просила заменить оставшуюся часть наказания на более мягкую, но 31 июля 2025 года Жарминский районный суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Повторное обращение было подано после вступления в силу изменений в статью 74 Уголовного кодекса РК, позволяющих предоставлять отсрочку исполнения наказания женщинам с малолетними детьми, если их преступления не входят в перечень исключений.
При рассмотрении ходатайства просьбу поддержали адвокат осужденной, представитель учреждения № 23 и прокурор.
— Суд установил, что осужденная имеет ребенка 2020 года рождения, характеризуется положительно, содержится на облегченных условиях, имеет одно поощрение и одно взыскание, а также не имеет задолженности по исполнительным производствам. Учитывая эти обстоятельства и интересы ребенка, суд постановил отсрочить исполнение наказания на два года, — говорится в заявлении суда.
В указанный период она будет находиться под пробационным контролем по месту проживания, но по завершению срока отсрочки должна будет вернуться обратно в учреждение.
Пособник по делу ранее был приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы.
Напомним, в июне 2023 года стало известно, что блогер из Алматы организовала сеть «элитных эскортниц», занимавшихся проституцией.