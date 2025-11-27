Два миллиона казахстанцев заражены ОРВИ

— Сезонный подъем имеет место быть. На сегодняшний день порядка двух миллионов зараженных имеется, это осенне-зимний период. Заболеваемость примерно соответствует прошлогоднему эпидемиологическому сезону. Основные штаммы — это разные ОРВИ, парагриппы, в том числе мы выявляем штаммы гриппа, порядка 1200 ПЦР исследований мы выявили, — сообщил вице-министр.

По его словам, сегодня действует постановление главного санитарного врача РК с рекомендациями для населения — носить маски.

— Требование носить маски в данном постановлении обязательно для медицинских организаций: в поликлиниках, больницах, для медицинского персонала. Вместе с тем, для других общественных мест имеется рекомендация. То есть обязательности нет, — уточнил Т. Султангазиев.

Ранее в Мажилисе также рекомендовали использовать одноразовые медицинские маски при проведении мероприятий.

— В системе Управления делами Президента есть своя система санэпидконтроля, где главный санитарный врач в организациях центральных государственных органов ввела рекомендации носить маски при проведении совещаний. Это тоже рекомендация, отдельного требования нет, — пояснил вице-министр.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане в текущем эпидемическом сезоне циркулируют привычные вирусы гриппа, новых опасных штаммов не выявлено.