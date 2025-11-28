В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты — Касым-Жомарт Токаев

— В Послании мною выдвинута инициатива о создании однопалатного Парламента. Можно сказать, что это логичное продолжение предыдущих политических преобразований. Тем самым мы укрепляем принцип «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство», сохраняя президентскую форму правления. Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры Парламента. Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов.

Парламентская реформа — это не просто механическое объединение двух палат. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу Парламента. В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты — все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу, — сказал Глава государства.