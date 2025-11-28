В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты — Касым-Жомарт Токаев
В ходе выступления на диалог-платформе сельских акимов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев остановился на парламентской реформе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— В Послании мною выдвинута инициатива о создании однопалатного Парламента. Можно сказать, что это логичное продолжение предыдущих политических преобразований. Тем самым мы укрепляем принцип «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство», сохраняя президентскую форму правления. Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры Парламента. Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов.
Парламентская реформа — это не просто механическое объединение двух палат. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу Парламента. В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты — все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу, — сказал Глава государства.
По его словам, в законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты.
— Наша цель — создать профессиональный Парламент. Следует также рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Считаю, что комитеты по цифровизации и развитию регионов должны работать как отдельные единицы. Все эти вопросы будут тщательно изучены специальной рабочей группой. Существует множество других предложений по реформе, которые будут детально проработаны и затем опубликованы. У меня также есть ряд предложений по этой важной теме. В целом, количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию, — говорит Глава государства.
Президент также отметил, что в столь сложный и ответственный период особенно важно сохранить мир и стабильность в стране.
— Наши общие усилия следует направить на реализацию концепции «Закон и Порядок». Правоохранительные органы должны продемонстрировать свой профессионализм, не допустить провокаций и попыток заниматься «теневой» политической деятельностью, — сказал Касым-Жомарт Токаев.