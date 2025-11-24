РУ
    10:42, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Выбросила детей из окна: женщину освободили от уголовной ответственности в Павлодаре

    Уголовное дело в отношении мамы детей рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области в закрытом режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    Уголовное дело рассматривали по двум статья, в частности по 99 ч.3 УК РК — «Убийство малолетнего лица» и 24 ч.3, 99 ч.3 УК РК — «Покушение на убийство малолетнего лица». Санкция первой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, которое женщинам в Казахстане не назначают. Вместе с тем, павлодарку вовсе освободили от уголовной ответственности. 

    — Освободить от уголовной ответственности в силу невменяемости во время совершения общественно опасного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 99, частью 3 статьи 24, частью 3 стастьи 99 УК. Назначить принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, — огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Жанна Ныгыбаева.

    Напомним, 30 июля в 13:00 медикам поступило сообщение о том, что женщина выбросила из окна двух детей, а после спрыгнула сама с пятого этажа в Павлодаре. Позже в полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

    В день трагедии младшему мальчику также была удалена одна почка. Во время операции у него остановилось сердце, однако врачам удалось его реанимировать.1 августа вечером у младшего из пострадавших мальчиков остановилось сердце. Спустя две недели после трагедии стало известно, что старшего мальчика выписали из больницы. Ему потребуется реабилитация в течение года.

    В конце августа медики сообщили о выписке из больницы самой мамы детей. В середине октября стало известно, что расследование уголовного дела завершили. Вместе с тем, в полиции ответили, что мать детей находится в центре психического здоровья. 

    В конце октября в областном суде сообщили, что уголовное дело в отношении женщины поступило на рассмотрение. При этом пояснили, что заседания будут проходить в закрытом режиме

