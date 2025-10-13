РУ
    Выбросила детей из окна: расследование уголовного дела завершили в Павлодаре

    По информации полиции, уголовное дело в отношении матери для изучения направлено в прокуратуру, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: Артём Викторов/ Kazinform

    В ДП Павлодарской области на официальный запрос ответили, что на данный момент расследование уголовного дела уже окончено. Вместе с тем, в отношении подозреваемой избрана принудительная мера.

    - В отношении женщины - матери детей (подозреваемой) избрана принудительная мера медицинского характера с помещением в Павлодарский областной центр психического здоровья, - сообщили в ДП Павлодарской области. 

    Напомним, 30 июля в 13:00 медикам поступило сообщение о том, что женщина выбросила из окна двух детей, а после спрыгнула сама с пятого этажа в Павлодаре. 

    Позже в полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

    В день трагедии младшему мальчику также была удалена одна почка. Во время операции у него остановилось сердце, однако врачам удалось его реанимировать. 1 августа вечером у младшего из пострадавших мальчиков остановилось сердце.  

    Спустя две недели после трагедии стало известно, что старшего мальчика выписали из больницы. Ему потребуется реабилитация в течение года. 

    В конце августа медики сообщили и выписке из больницы самой мамы детей. 

