Выбросила детей из окна: расследование уголовного дела завершили в Павлодаре

В ДП Павлодарской области на официальный запрос ответили, что на данный момент расследование уголовного дела уже окончено. Вместе с тем, в отношении подозреваемой избрана принудительная мера.

- В отношении женщины - матери детей (подозреваемой) избрана принудительная мера медицинского характера с помещением в Павлодарский областной центр психического здоровья, - сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, 30 июля в 13:00 медикам поступило сообщение о том, что женщина выбросила из окна двух детей, а после спрыгнула сама с пятого этажа в Павлодаре.

Позже в полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В день трагедии младшему мальчику также была удалена одна почка. Во время операции у него остановилось сердце, однако врачам удалось его реанимировать. 1 августа вечером у младшего из пострадавших мальчиков остановилось сердце.

Спустя две недели после трагедии стало известно, что старшего мальчика выписали из больницы. Ему потребуется реабилитация в течение года.

В конце августа медики сообщили и выписке из больницы самой мамы детей.