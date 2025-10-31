Выбросила детей из окна: уголовное дело рассмотрят в закрытом режиме в Павлодаре

В Павлодарском областном суде сообщили, уголовное дело поступило, и дата первого заседания назначена на 5 ноября 2025 года. Язык судопроизводства – государственный.

Вместе с тем, доступ прессы на слушания запрещен в связи с тем, что уголовное дело будут рассматривать в закрытом режиме.

Напомним, 30 июля в 13:00 медикам поступило сообщение о том, что женщина выбросила из окна двух детей, а после спрыгнула сама с пятого этажа в Павлодаре.

Позже в полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В день трагедии младшему мальчику также была удалена одна почка. Во время операции у него остановилось сердце, однако врачам удалось его реанимировать.1 августа вечером у младшего из пострадавших мальчиков остановилось сердце.

Спустя две недели после трагедии стало известно, что старшего мальчика выписали из больницы. Ему потребуется реабилитация в течение года.

В конце августа медики сообщили о выписке из больницы самой мамы детей. В середине октября стало известно, что расследование уголовного дела завершили. Вместе с тем, в полиции ответили, что мать детей находится в центре психического здоровья.