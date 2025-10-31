РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:44, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Выбросила детей из окна: уголовное дело рассмотрят в закрытом режиме в Павлодаре

    Материалы дела в отношении матери двоих детей поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Мать выбросила детей из окна: суд в Павлодаре
    Фото: Артём Викторов/ Kazinform

    В Павлодарском областном суде сообщили, уголовное дело поступило, и дата первого заседания назначена на 5 ноября 2025 года. Язык судопроизводства – государственный. 

    Вместе с тем, доступ прессы на слушания запрещен в связи с тем, что уголовное дело будут рассматривать в закрытом режиме. 

    Напомним, 30 июля в 13:00 медикам поступило сообщение о том, что женщина выбросила из окна двух детей, а после спрыгнула сама с пятого этажа в Павлодаре. 

    Позже в полиции сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.  

    В день трагедии младшему мальчику также была удалена одна почка. Во время операции у него остановилось сердце, однако врачам удалось его реанимировать.1 августа вечером у младшего из пострадавших мальчиков остановилось сердце. 

    Спустя две недели после трагедии стало известно, что старшего мальчика выписали из больницы. Ему потребуется реабилитация в течение года. 

    В конце августа медики сообщили о выписке из больницы самой мамы детей. В середине октября стало известно, что расследование уголовного дела завершили. Вместе с тем, в полиции ответили, что мать детей находится в центре психического здоровья. 

    Теги:
    Павлодар Дети Суды Суицид Женщины и дети Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают