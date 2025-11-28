Никогда не покупайте на пике — глава Нацбанка РК о покупке жилья в ипотеку

На брифинге в Нацбанке глава регулятора прокомментировал ситуацию на рынке жилья. Многие казахстанцы намеревались приобрести недвижимость по ипотеке до вступления в силу нового Налогового кодекса 1 января 2026 года, который предусматривает повышение НДС до 16%.

Однако осуществить эти планы казахстанцам становится сложнее из-за высокой базовой ставки, которую Нацбанк установил в октябре.

— Персональным финансовым консультантом мы точно выступать не можем. Но в целом общий совет для всех: «Никогда не покупай на пике!». И в этом отношении, как мы все видим, скорее всего какое-то экономическое замедление в первом квартале, наверное, пока система будет адаптироваться к налоговой реформе. Соответственно, в силу нашей политики, мер Правительства возможно некоторое затухание инфляции, общего роста цен и, соответственно, роста цен по отдельным отраслям. Будет это или нет в строительном секторе — я не отраслевой эксперт, мне сложно говорить. Но есть факторы, которые, наоборот, говорят, что будет стабилизация и некое снижение, — объяснил Сулейменов.

Однако глава регулятора напоминает, что в текущих условиях, когда базовая ставка на уровне 18%, а рыночная ипотека — 20% и выше, покупка жилья в долг станет непосильной ношей для большинства казахстанцев, поэтому он советует повременить.

Ранее глава регулятора сообщал, что из-за сохраняющихся высоких рисков инфляции Нацбанк не будет снижать базовую ставку до конца первого полугодия 2026 года.