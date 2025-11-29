Похищение девочки в Талгаре: назначена дата предварительных слушаний

Заседание пройдет в городе Каскелен. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны.

— Предварительное судебное слушание по делу назначено на 4 декабря 2025 года в 10:00. Оно состоится в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области, расположенном в Каскелене по адресу: улица Момышулы, 5, — сообщил адвокат Жандос Палманов.

Председателем судебного процесса назначен судья А.А. Беймбетов.

Судебный процесс будет вестись на государственном языке.

Всего по делу проходят трое подозреваемых, двое из которых – несовершеннолетние. Основному подозреваемому инкриминируются преступления, предусмотренные по 12 статьям, в том числе убийство, изнасилование, похищение человека и хранение оружия. Двое несовершеннолетних привлекаются по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Похищение человека с вовлечением несовершеннолетнего».

Напомним, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление, сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.

Позже его удалось задержать, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

Похищенной девочке наложили 8 швов на язык.

Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.