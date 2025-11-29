РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:36, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Похищение девочки в Талгаре: назначена дата предварительных слушаний

    Предварительные слушания по делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Алматинской области назначены на 4 декабря, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қызылордадағы атышулы оқиға: 9 сотталушы кассациялық сотқа шағым түсірді
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Заседание пройдет в городе Каскелен. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны.

    — Предварительное судебное слушание по делу назначено на 4 декабря 2025 года в 10:00. Оно состоится в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области, расположенном в Каскелене по адресу: улица Момышулы, 5, — сообщил адвокат Жандос Палманов.

    Председателем судебного процесса назначен судья А.А. Беймбетов.

    Судебный процесс будет вестись на государственном языке.

    Всего по делу проходят трое подозреваемых, двое из которых – несовершеннолетние. Основному подозреваемому инкриминируются преступления, предусмотренные по 12 статьям, в том числе убийство, изнасилование, похищение человека и хранение оружия. Двое несовершеннолетних привлекаются по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Похищение человека с вовлечением несовершеннолетнего».

    Напомним, 6 сентября в Талгаре произошло жестокое преступление, сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его племянницу и попытался скрыться.

    Позже его удалось задержать, а девочку передали матери. По версии следствия, подозреваемый и мать девочки ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений тот скончался на месте. После этого злоумышленник похитил малолетнего ребенка и скрылся.

    Похищенной девочке наложили 8 швов на язык.

    Позже прокуратура Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления полиции Талгарского района в связи с убийством мужчины и похищением малолетней девочки.

