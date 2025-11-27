Большинство заболевших гонконгским гриппом в Актобе — дети

В медицинских учреждениях Актюбинской области продолжают лечение более 100 человек, у которых диагностированы ОРВИ. Из этого числа 75 — дети. Данными поделилась пресс-служба областного управления здравоохранения.

Как сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова, грипп типа А (штамм H3N2 — прим.) выявлен у 97 человек. Из них 72 — дети в возрасте до 14- лет, два случая — у беременных женщин.

По данным ведомства, в медицинских организациях области занято около 60% стационарных коек.

— В образовательных учреждениях предусмотрен комплекс мер по профилактике сезонных ОРВИ и гриппа. Должны соблюдаться санитарно-профилактические требования: организация утреннего фильтра для раннего выявления признаков заболевания; временное отстранение ребенка или сотрудника при обнаружении любых симптомов; размещение на каждом этаже здания и в учебных кабинетах антисептических средств для мытья рук и дезинфекции. Эти меры направлены на снижение риска распространения инфекций в учебных заведениях и применяются ежегодно в период сезонного подъема заболеваемости, — сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Райхан Койшанова.

По ее словам, в общеобразовательных школах Актобе масочный режим не вводился, дополнительных ограничительных мер не предусмотрено.

— Учебные организации работают в обычном, очном формате. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной, — сказала Райхан Койшанова.

По словам специалистов-эпидемиологов, вирус А (H3N2) является разновидностью вируса, входящего в состав сезонного гриппа. Опасность он представляет главным образом для детей, пожилых людей, беременных женщин и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.