    Регионам Казахстана дополнительно направят более 28 млрд тенге в следующем году

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании в среду согласились с поправками Сената в закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы», а также в закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским, областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения и столицы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Внесенные изменения в отдельные статьи двух законов одобрены и направлены на подпись Главе государства.

    Как сообщил сенатор Уласбек Садибеков, Верхняя палата внесла 76 поправок в проект республиканского бюджета.

    — В частности, объем субвенций регионам увеличен на 17,5 миллиарда тенге. Дополнительно в 2026 году на развитие регионов будет направлено 28,5 миллиарда тенге. Эти средства охватывают сферы тепло- и электроэнергетики, газоснабжения, берегоукрепительных работ и другие направления, — уточнил он.

    Среди источников дополнительного финансирования определены резерв Правительства и средства, высвобожденные за счет расходов на обслуживание долга. Кроме того, 79 млрд тенге перераспределены между государственными органами, а 73,4 млрд тенге перераспределены внутри бюджетных программ одного ведомства.

    Согласно закону о трансфертах общего характера на 2026–2028 годы, прогноз доходов местных бюджетов составляет:

    • 10,7 трлн тенге — в 2026 году,
    • 12,1 трлн тенге — в 2027 году,
    • 13,3 трлн тенге — в 2028 году.

    Расходы прогнозируются на уровне 14,9 трлн, 17,3 трлн и 18,7 трлн тенге соответственно.

    При расчете трансфертов Правительством учтены целевые текущие трансферты, сохраняющие свое назначение, а также средства на субсидирование АПК, внедрение водосберегающих технологий орошения, содержание новых объектов и другие направления. Объемы составят:

    • 1,5 трлн тенге — в 2026 году,
    • 1,6 трлн тенге — в 2027 году,
    • 1,7 трлн тенге — в 2028 году.

    Субвенции в 2026 году определены в размере 5,2 трлн тенге, изъятия — 879,9 млрд тенге.

    По оценке Правительства, зависимость местных бюджетов от трансфертов республиканского бюджета снизится с 50,7% до 33%.

    Прогнозируемые доходы республиканского бюджета составят 19,2 трлн тенге в 2026 году (10,5% к ВВП) с ростом до 23,2 трлн тенге в 2028 году (20,8%). Гарантированный трансферт из Национального фонда установлен на уровне 2,77 трлн тенге ежегодно в пределах лимитов, рассчитанных исходя из цены отсечения на нефть.

    Расходы республиканского бюджета определены в размере:

    • 27,7 трлн тенге — в 2026 году (15,1% к ВВП),
    • 28,8 трлн тенге — в 2027 году (14%),
    • 29,8 трлн тенге — в 2028 году (13%).

    Все параметры сформированы с учетом бюджетных правил.

    Адиль Саптаев
