Новый Строительный кодекс во втором чтении принял Мажилис

В процессе доработки депутаты уточнили сроки подготовки генеральных планов населенных пунктов и предоставили маслихатам полномочия по их корректировке.

Как сообщил депутат Мурат Абенов, ко второму чтению по проекту Строительного кодекса поступило 2 007 поправок, по сопутствующему законопроекту — 265.

— Сравнительная таблица по Строительному кодексу включает 1 081 позицию, из них 1 038 поддержаны. По сопутствующему законопроекту — 194 позиции, из которых 184 одобрены, — отметил он.

При доработке документа депутаты предусмотрели создание архитектурно-градостроительных советов для координации действий в рамках единой градостроительной политики. Закреплены нормы по мониторингу реализации генеральных планов, их обязательному размещению на сайтах акиматов, а также установлены сроки разработки генпланов — до 20 лет. Генеральная схема организации территории страны также будет разрабатываться на срок не менее 20 лет.

Отдельный блок поправок направлен на дальнейшую цифровизацию строительных процессов с целью повышения прозрачности на всех этапах.

Парламентарии также усилили требования к планировке территорий. Введен запрет на корректировку проектов детальной планировки при несоблюдении нормативов по плотности, высотности и обеспечению социальной инфраструктурой. Ужесточены требования к строительству на сейсмоопасных участках, в том числе обязательное использование карт сейсмического микрозонирования, а также карт селе- и оползнеопасных зон.

Кроме того, запрещено разрабатывать проектную документацию и начинать строительство без проведения инженерных изысканий. Введен противопожарный контроль при приемке объектов в эксплуатацию, а также усилены требования к безопасности социальных объектов и многоквартирных жилых домов.

Важным положением стало наделение маслихатов правом корректировать генеральные планы, рассматривать отчеты об их реализации и согласовывать концепции (мастер-планы) развития населенных пунктов. Также регламентированы нормы по проведению общественных обсуждений градостроительных проектов.

— Депутатами предложено увеличить гарантийный срок на несущие конструкции, кровлю и фасады объектов строительства с двух до десяти лет, что повысит защиту прав граждан и качество выполняемых работ, — говорится в заключении профильного комитета Мажилиса.

Принятый сопутствующий закон уточняет регулирование отношений между участниками архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и направлен на дальнейшее совершенствование отрасли.

Напомним, нормы нового Строительного кодекса предусматривают расширенное участие общественности при обсуждении градостроительных решений, возможность подачи предложений по проектам, затрагивающим общественные и частные интересы, а также оперативное реагирование на нарушения. Документ включает нормы о сертификации специалистов строительной сферы и усиливает государственный контроль за архитектурной и строительной деятельностью, в том числе через добровольную подачу заказчиком плана-графика посещений строительного объекта органами госаудита.

Ранее акимат города Алматы постановил зарезервировать 30 участков из категории земель населенных пунктов на срок 20 лет.