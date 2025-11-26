Строить нельзя: земельные участки зарезервировали в Алматы на 20 лет

Акимат города Алматы постановил зарезервировать 30 участков из категории земель населенных пунктов на срок 20 лет.

Решение принято в соответствии с Генеральным планом города для будущих проектов по развитию Алматы.

– На основании Генерального плана города Алматы и в целях обеспечения развития территории города зарезервировать земельные участки, находящиеся в государственной собственности, из категории земель населенных пунктов сроком на 20 (двадцать) лет, – говорится в документе.

Для всех участков установлено ограничение – без права строительства.

В перечень зарезервированных участков вошли земельные участки в Бостандыкском, Наурызбайском, Медеуском, Ауэзовском, Алатауском районах, включая микрорайоны Карагайлы, Томирис, Кокайнар, Шанырак и Алатау. Все они находятся в государственной собственности.

Ранее акимат города издал несколько постановлений о начале принудительного отчуждения 42 земельных участков под Дом культуры и школу. Также стало известно, что для строительства метро до аэропорта Алматы изымут 93 участка.