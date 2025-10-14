Под Дом культуры и школу: 42 участка изымут в Алматы

Акимат города издал несколько постановлений о начале принудительного отчуждения 42 земельных участков.

Согласно постановлению от 6 октября 2025 года, подлежит изъятию земельный участок площадью 0,12 гектара, расположенный по адресу: проспект Суюнбая в Жетысуском районе. Этот участок предназначен для строительства нового здания специализированного (инклюзивного) Дома культуры. Изъятие осуществляется у частных собственников.

Завершение всех процедур отчуждения и оформления запланировано до 31 декабря 2027 года. Изъятый участок после завершения процедур будет передан на баланс управления культуры.

Еще одним документом утверждено изъятие 41 земельного участка в Турксибском районе. Речь идет о территории, расположенной в квадрате улиц: Нарынкольская, Потанина, Ярославская, Герцена. Участки будут изъяты для расширения территории школы № 20, что необходимо для увеличения количества учебных мест и улучшения условий обучения.

Завершение процедуры отчуждения по этим участкам также запланировано до конца 2028 года. После завершения всех процедур земли будут переданы на баланс управления образования города Алматы.

Во всех случаях уведомить владельцев и выплатить компенсацию поручено управлению земельных отношений и ТОО «Қала жер орталығы».

Ранее стало известно, что в Алматы в течение двух лет планируется изъятие 34 земельных участков для реализации проектов по пробивке улиц Хмельницкого и Муканова.