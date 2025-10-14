РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:40, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 30 земельных участков изымут в Алматы для пробивки двух улиц

    В Алматы в течение двух лет планируется изъятие 34 земельных участков для реализации проектов по пробивке улиц Хмельницкого и Муканова, передает агентство Kazinform.

    Алматы улицы дорога автомобили көшелер жол көліктер
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Согласно постановлению акимата, 27 земельных участков будут отчуждены в Медеуском и Турксибском районах — от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта, где планируется продолжение улицы Хмельницкого. 

    Кроме того, принято решение об отчуждении 7 земельных участков в Алмалинском районе для пробивки улицы Муканова — на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбека. 

    Процедура принудительного отчуждения запланирована к завершению до конца 2027 года.

    Управлению земельных отношений поручено произвести компенсационные выплаты собственникам участков в установленном законодательством порядке. После завершения всех процедур земли будут переданы на баланс Управления развития дорожной инфраструктуры города.

    Ранее сообщалось, что в 2025 году в Алматы планируется строительство радиальных дорог от границ города до БАКАД, а также продление внутренних магистралей — Тлендиева, Хмельницкого, Райымбека, Рыскулова и Муканова. На выкуп земельных участков для этих целей предусмотрено 35 миллиардов тенге. 

    Недавно сообщалось, что для пробивки проспекта Рыскулова и улицы Жубанова в Алматы выкупят 585 земельных участков. 

    Теги:
    Дороги Реконструкция Земельный участок Акимат Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
