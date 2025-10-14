Свыше 30 земельных участков изымут в Алматы для пробивки двух улиц

Согласно постановлению акимата, 27 земельных участков будут отчуждены в Медеуском и Турксибском районах — от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта, где планируется продолжение улицы Хмельницкого.

Кроме того, принято решение об отчуждении 7 земельных участков в Алмалинском районе для пробивки улицы Муканова — на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбека.

Процедура принудительного отчуждения запланирована к завершению до конца 2027 года.

Управлению земельных отношений поручено произвести компенсационные выплаты собственникам участков в установленном законодательством порядке. После завершения всех процедур земли будут переданы на баланс Управления развития дорожной инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Алматы планируется строительство радиальных дорог от границ города до БАКАД, а также продление внутренних магистралей — Тлендиева, Хмельницкого, Райымбека, Рыскулова и Муканова. На выкуп земельных участков для этих целей предусмотрено 35 миллиардов тенге.

Недавно сообщалось, что для пробивки проспекта Рыскулова и улицы Жубанова в Алматы выкупят 585 земельных участков.