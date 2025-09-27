Для пробивки двух улиц в Алматы выкупят 585 земельных участков

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев во время рабочей встречи с акимом Дарханом Сатыбалды подробно остановился на деталях.

Так, проект пробивки проспекта Рыскулова на участке от улицы Онгарсыновой до границы города предусматривает строительство шестиполосной дороги с тротуарами и велодорожкой. Общая протяженность составит 2,3 км. Под выкуп попадают 220 земельных участков, из которых уже приобретены 183. Ранее сообщалось, что работы начались в августе 2023 года, завершение ожидается в ноябре 2026 года.

Строительство пробивки улицы Жубанова на участке от улицы Момышулы до границы города также ведется по мере освобождения территории. Протяженность дороги составит 3,9 км. На сегодня выкуплено 120 земельных участков из 365. Завершить проект планируется до ноября 2027 года.

Дархан Сатыбалды отметил необходимость ускорения выкупа земельных участков в рамках пробивки магистральных и радиальных улиц, подчеркнув, что от своевременного освобождения территорий напрямую зависит график выполнения работ. По его словам, реализация этих проектов позволит повысить связность районов и существенно снизить транспортную нагрузку в городе.

Ранее сообщалось о пробивке улицы Саина на участке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би протяженностью 3,2 км. Работы там ведутся с 2019 года и должны завершиться в конце декабря 2025 — начале января 2026 года.