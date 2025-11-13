РУ
    18:44, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Для строительства метро до аэропорта Алматы изымут 93 участка

    Земельные участки планируется изъять на территории Алмалинского, Медеуского и Турксибского районов города, передает агентство Kazinform.

    метро Алматы
    Фото: metroalmaty.kz

    Постановление акимата о начале принудительного отчуждения 93 земельных участков или иного недвижимого имущества для строительства объектов второй линии метрополитена — на участке от станции «Жибек жолы» до международного аэропорта — опубликовано в газете «Вечерний Алматы». 

    Завершить процедуру отчуждения планируется до конца 2028 года.

    Как отмечено в документе, собственникам будет выплачена компенсация в соответствии с действующим законодательством. После завершения всех процедур участки перейдут на баланс управления развития дорожной инфраструктуры города.

    О планах продлить линию метро в направлении аэропорта стало известно в октябре 2024 года.  Позже сообщалось, что выкуп земельных участков для строительства линии метро эту в сторону начнется в 2025 году. 

    Экс-аким Алматы Ерболат Досаев заявлял, что для строительства метро в Алматы планируется привлечь около 1 млрд долларов. Проект предусматривает два ключевых направления: первое — завершение строительства линии от станции «Калкаман» до станции «Барлык» протяженностью 5,3 км. Второе — продление ветки в восточном направлении — от станции «Жибек жолы» до аэропорта длиной около 14 км. 

    На сегодняшний день продолжается строительство станции метро «Калкаман» в Наурызбайском районе, которая должна быть сдана в эксплуатацию в 2026 году. 

    Теги:
    Земля Аэропорт Строительство Алматы Метро
    Еламан Турысбеков
    Автор
