Как повышение НДС до 16% отразится на курсе тенге
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов объяснил, почему курс тенге продолжает укрепляться несмотря на предстоящие налоговые реформы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава регулятора указал на два тренда на рынке валют, которые влияют на курс тенге.
Один из них — рост потребительского спроса в связи с предстоящим повышением НДС до 16% с января 2026 года.
— Значительное количество предприятий, домохозяйств пытаются купить как можно больше до налоговых реформ, то есть до того времени, когда НДС будет 16%. Если ты импортировал в декабре стиральную машину или телефон, то ты заплатишь НДС по 12%, а в январе уже будет 16%. Соответственно, значительный спрос сейчас на импорт мы видим, а спрос на импорт удовлетворяется через доллар, то есть импортируешь ты через долларовый контракт. Поэтому спрос на доллар очень высокий, — отметил глава фининститута.
При этом глава Нацбанка обращает внимание на то, что в этих условиях курс тенге наоборот повышается. Это, по его словам, связано с повышением базовой ставки до 18% в октябре этого года. Благодаря ужесточению денежно-кредитной политики тенговые инструменты стали более привлекательными для международных инвесторов.
— У нас в среднем в этом году доля профильных инвестиций была где-то два миллиарда долларов на нашем рынке. Сейчас из-за того, что стоимость тенговых инструментов повысилась, инвестиционное сообщество видит, что Национальный банк и Правительство едины в своей задаче победить инфляцию, то есть не стоит даже ждать резких изменений, — сказал он.
Он указывает на благоприятный климат для движения капитала. Сейчас на казахстанский рынок приходят крупные суммы портфельные инвестиции от мировых игроков.
— Допустим, у инвестиционного управляющего в Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan, который сидит в Лондоне, в Нью-Йорке, в Абу-Даби, есть масса рынков, в которые он может инвестировать. Он, естественно, сидит в долларах. Для того, чтобы купить ценные бумаги в Казахстане, например, облигацию Министерства финансов, он должен свои доллары конвертировать в тенге, потому что бумага продается в тенге. Таким образом, приходя на рынок, он свои доллары конвертирует, покупает тенговые бумаги. Конвертируя доллары, тем самым повышает долларовое предложение, то есть на рынке больше долларов. Соответственно, в цифрах это было дополнительно 1,4 миллиарда, которые последние инвесторы принесли нам на рынок, — пояснил Сулейменов.
Ранее глава Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что оснований для резких колебаний курса тенге в ближайшее время нет. В ноябре Ассоциация финансистов Казахстана обратила внимание на то, что курс тенге усиливается.