Как повышение НДС до 16% отразится на курсе тенге

Глава регулятора указал на два тренда на рынке валют, которые влияют на курс тенге.

Один из них — рост потребительского спроса в связи с предстоящим повышением НДС до 16% с января 2026 года.

— Значительное количество предприятий, домохозяйств пытаются купить как можно больше до налоговых реформ, то есть до того времени, когда НДС будет 16%. Если ты импортировал в декабре стиральную машину или телефон, то ты заплатишь НДС по 12%, а в январе уже будет 16%. Соответственно, значительный спрос сейчас на импорт мы видим, а спрос на импорт удовлетворяется через доллар, то есть импортируешь ты через долларовый контракт. Поэтому спрос на доллар очень высокий, — отметил глава фининститута.

При этом глава Нацбанка обращает внимание на то, что в этих условиях курс тенге наоборот повышается. Это, по его словам, связано с повышением базовой ставки до 18% в октябре этого года. Благодаря ужесточению денежно-кредитной политики тенговые инструменты стали более привлекательными для международных инвесторов.

— У нас в среднем в этом году доля профильных инвестиций была где-то два миллиарда долларов на нашем рынке. Сейчас из-за того, что стоимость тенговых инструментов повысилась, инвестиционное сообщество видит, что Национальный банк и Правительство едины в своей задаче победить инфляцию, то есть не стоит даже ждать резких изменений, — сказал он.

Он указывает на благоприятный климат для движения капитала. Сейчас на казахстанский рынок приходят крупные суммы портфельные инвестиции от мировых игроков.

— Допустим, у инвестиционного управляющего в Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan, который сидит в Лондоне, в Нью-Йорке, в Абу-Даби, есть масса рынков, в которые он может инвестировать. Он, естественно, сидит в долларах. Для того, чтобы купить ценные бумаги в Казахстане, например, облигацию Министерства финансов, он должен свои доллары конвертировать в тенге, потому что бумага продается в тенге. Таким образом, приходя на рынок, он свои доллары конвертирует, покупает тенговые бумаги. Конвертируя доллары, тем самым повышает долларовое предложение, то есть на рынке больше долларов. Соответственно, в цифрах это было дополнительно 1,4 миллиарда, которые последние инвесторы принесли нам на рынок, — пояснил Сулейменов.

Ранее глава Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что оснований для резких колебаний курса тенге в ближайшее время нет. В ноябре Ассоциация финансистов Казахстана обратила внимание на то, что курс тенге усиливается.