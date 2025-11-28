РУ
    13:14, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Резких движений по курсу тенге не предполагаем — глава Нацбанка

    Глава Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что оснований для резких колебаний курса тенге в ближайшее время нет, передает корреспондент Kazinform.

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По его словам, повышение НДС, безусловно, приведет к росту цен, однако на курс национальной валюты существенно больше влияют внешние факторы.

    Сейчас Нацбанк исходит из того, что стоимость нефти Brent в базовом сценарии сохранится около 60–65 долларов за баррель, поэтому резкого падения тенге Сулейменов не ожидает.

    — Что касается внешних факторов. Макросреда внешняя, она сильно не настолько меняет — 60 долларов закладывает Правительство, и мы в качестве ключевого фактора прогноза — чуть выше 60, 65. Каких-то дополнительных значительных, наверное, изменений мы также не видим. Соответственно, каких-либо резких движений по курсу мы точно не предполагаем, — отметил он на брифинге.

    Ранее Ассоциация финансистов Казахстана обратила внимание на то, что курс тенге усиливается

    В ноябре глава Нацбанка объяснил укрепление тенге. По его словам, курс тенге формируется под воздействием фундаментальных и рыночных факторов. 

    Адия Абубакир
    Автор
