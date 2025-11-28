Валютный рынок оживился: тенге усиливается, обороты торгов растут

Согласно опросу АФК, 95% респондентов ожидают сохранения базовой ставки на уровне 18,0%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На торговой сессии четверга продавцы иностранной валюты имели перевес над ее покупателями. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 516,78 тенге за доллар (-1,83 тенге) при повышенном объеме торгов — 288,5 млн долларов (+75,2 млн). Как отмечают аналитики АФК, такая динамика на локальном рынке могла происходить под влиянием ряда факторов, включая высокие процентные ставки в экономике, склонность к риску со стороны глобальных инвесторов, операции НБРК, субъектов КГС и экспортеров.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

В АФК отмечают, что индикативные ставки денежного рынка показали разнонаправленное движение на фоне сокращения профицита ликвидности в системе и празднования Дня благодарения в США. Так, ставка TONIA снизилась с 17,60% до 17,46%, тогда как доходность по операциям SWAP-1D закрепилась на уровне 12,39%. Общий объем торгов составил 897,5 млрд тенге (-25,4 млрд). Одновременно спрос на депозитном аукционе Национального Банка сократился до 955,6 млрд тенге (-285,8 млрд) и был полностью удовлетворен по ставке 18% годовых. В то же время объем открытой позиции уменьшился до примерно 5,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE показал околонулевой рост (+0,1%) и закрепился на отметке 6 835,7 пункта. Поддержку индексу оказали акции Казахтелекома (+1,5%), КазТрансОйла (+1,0%), Народного Банка (+0,9%) и Kaspi (+0,8%). Однако рост индекса был сдержан снижением бумаг БЦК (-1,1%). По мнению специалистов АФК, такая динамика рынка может указывать на выжидательную позицию инвесторов в преддверии решения по базовой ставке Национального Банка и отсутствия драйверов для роста/падения.

НЕФТЬ

Цены на нефть в четверг выросли на 0,5% — до 62,9 долларов за баррель, поскольку участники рынка колебались между надеждой и скептицизмом в отношении возобновленных мирных усилий по урегулированию ситуации в Украине, говорится в аналитическом обзоре. Делегации США и Украины планируют встретиться на этой неделе, чтобы выработать формулу, обсуждавшуюся на переговорах в Женеве, направленную на достижение мира и обеспечение гарантий безопасности для Киева. Стороны пытаются сократить разногласия по плану президента Дональда Трампа, направленному на прекращение конфликта. Киев сохраняет настороженность в отношении возможного соглашения, в значительной степени основанного на российских условиях, включая территориальные уступки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что контуры проекта мирного плана, обсуждавшегося США и Украиной, могут стать основой для соглашений о завершении конфликта.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Индекс глобальных акций удержался на устойчивом уровне после четырехдневного роста, поддержанного ожиданиями того, что ФРС начнет снижать процентные ставки быстрее, чем предполагалось ранее. Индекс MSCI All Country World практически не изменился, сократив падение за ноябрь до 0,4% по итогам предыдущих сессий. По данным АФК, еще чуть более недели назад показатель снижался почти на 4% за месяц. Как отмечают аналитики, европейские и азиатские индексы продемонстрировали умеренные колебания, тогда как американские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня благодарения. Фьючерсы на S& P 500 оставались стабильными.

В опубликованной статистики АФК говорится, что еще одним признаком возвращения интереса инвесторов к рисковым активам стало то, что биткоин впервые за неделю поднялся выше отметки 91 000 долларов. Динамика на фондовых рынках отражала растущие ожидания смягчения политики ФРС: денежные рынки оценивают вероятность снижения ставки на 0,25 п. п. в следующем месяце примерно в 80%, при этом участники рынка закладывают еще три понижения до конца 2026 года. Еще чуть более недели назад трейдеры ожидали всего три снижения в целом. Это также свидетельствует о новом витке оптимизма после того, как опасения по поводу переоцененности технологического сектора в начале месяца оказали давление на акции, утверждают аналитики АФК.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Спрос на безрисковые активы незначительно снизился в связи с празднованием Дня благодарения в США. Так, цена на золото опустилась до 4 196 долларов за тройскую унцию (-0,5%), в то время как доходность 10-летних американских гособлигаций и индекс доллара закрепились на уровнях 4,01% (+1 б. п.) и 99,6 пункта соответственно.

