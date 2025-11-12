Международные резервы Казахстана достигли 124,1 млрд долларов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс по паре USDKZT по итогам торгов вторника вырос до 525,26 тенге за доллар (+1,67 тенге) при умеренной торговой активности: объем торгов составил 203,6 млн долларов (-7,3 млн). Как пишет АФК, давление на курс нацвалюты могло оказать снижение нефтяных котировок во время валютных торгов. Также дисбаланс на локальном рынке может быть связан с ростом импорта (реализация инфраструктурных проектов, потребительский спрос), крупными выплатами по внешнему долгу, а также волатильным спросом зарубежных инвесторов на казахстанские государственные ценные бумаги.

Из опубликованной статистики АФК отмечает, что валовые международные резервы Национального Банка в октябре выросли на 5,8% (+3,1 млрд долларов) — до 60,7 млрд долларов. Увеличение резервов связано с ростом портфеля золота на 5,6% — до 41,9 млрд долларов, в то время как средства банков второго уровня на счетах и депозитах в НБРК выросли до 18,8 млрд долларов (+6,1%). В совокупности международные резервы страны, включая активы Нацфонда в инвалюте (63,4 млрд долларов), на конец октября составили 124,1 млрд долларов (+3,7 млрд долларов).

На текущий момент (10:53 ALA) курс по паре USDKZT составляет 525,10 тенге за доллар.

Сегодня в центре внимания – публикация данных об объёме реализации товаров и услуг.

Диаграмма 1. Динамика валовых международных резервов:

Источник: Нацбанк РК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Также АФК пишет, что доходности инструментов денежного рынка продемонстрировали незначительную смешанную динамику на фоне роста профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA снизилась с 17,02% до 17,00%, тогда как доходность SWAP-1D сохранилась на уровне 9,37%. Общий объем торгов составил 938,1 млрд тенге (+179,5 млрд). Одновременно спрос на депозитном аукционе Национального Банка удвоился до 1,2 трлн тенге (+686,8 млрд) и был удовлетворен на 100% по ставке 18,0% годовых. В то же время объём открытой позиции увеличился до 6,9 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE вырос на 0,1% — до 7 013,7 пункта за счет повышения стоимости бумаг горнодобывающих компаний. Акции КМГ прибавили 1,3%, а Казатомпрома — 1,2%. Однако рост был частично нивелирован снижением цены бумаг Казахтелекома (-2,1%). Среди корпоративных новостей АФК отмечает, что Air Astana опубликовала отчёт за 9М25. По итогам января–сентября 2025 года выручка авиационной компании составила 571,8 млрд тенге (+24%), тогда как чистая прибыль сократилась на 34% — до 16,4 млрд тенге, главным образом из-за 19 внеплановых снятий двигателей Pratt & Whitney. Также финансисты напоминают, что большинство снятий (14) пришлось на пиковый сезон, что существенно снизило маржу компании.

НЕФТЬ

Во вторник цены на нефть выросли примерно на 1% — до 65,2 доллара за баррель на фоне форс-мажора на нефтяном месторождении Западная Курна-2 российской компании «Лукойл». Это стало крупнейшим последствием санкций, введенных в прошлом месяце. Расположенное в 65 километрах к северо-западу от порта Басра месторождение Западная Курна-2 является одним из крупнейших в мире и ключевым зарубежным активом «Лукойла». По данным представителей нефтяного сектора, оно обеспечивает около 9% совокупной добычи нефти Ирака и в настоящее время производит порядка 480 тыс. баррелей в сутки. Если причины, вызвавшие объявление форс-мажора, не будут устранены в течение шести месяцев, «Лукойл» прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, сообщил высокопоставленный представитель иракской нефтяной отрасли, отмечают в АФК.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Во вторник американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, в диапазоне от -0,3% до +1,2%, поскольку инвесторы оценивали признаки ослабления рынка труда и вероятность скорого завершения приостановки работы правительства. Возобновление его деятельности, вероятно, приведет к публикации значительного объема ранее отложенных макроэкономических данных. Среди первых ожидается отчет по занятости за сентябрь.

В отсутствие официальной статистики участники рынка внимательно изучали альтернативные источники, включая опубликованный во вторник отчет компании ADP. Согласно этим данным, частный сектор в среднем терял более 11 тыс. рабочих мест в неделю в течение четырех недель, завершившихся 25 октября. Кроме того, аналитики Goldman Sachs отметили, что задержанные увольнения в государственном секторе могут привести к сокращению общего числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 50 тыс. в октябре.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Спрос на отдельные безрисковые активы снизился: цена золота опустилась на 0,1% — до 4 116 долларов за тройскую унцию, а индекс доллара скорректировался до уровня 99,4 пункта (-0,2%) на фоне слабых данных по рынку труда от ADP (повышает вероятность снижения базовой ставки). При этом доходность 10-летних казначейских облигаций США сократилась с 4,11% до 4,07% на ожиданиях дальнейшего снижения ставок Федрезервом.