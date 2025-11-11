РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:33, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара вырос на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 525,28 тенге, поднявшись на 1,69 тенге. Официальный курс Национального банка на 11 ноября установлен на уровне 523,58 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 526,24 тенге, продают по 528,02 тенге. Евро торгуется в диапазоне 606,96-611,39 тенге, а рубль — 6,39-6,50 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 523,40 тенге, продают по 530,40 тенге. Евро можно приобрести по 603,39 тенге, а продать по 613,39 тенге. Рубль покупают по 6,34, продают по 6,49 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 525,73 тенге, а продают по 527,75 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 605,16 — 609,82 тенге, а рубль в районе 6,37 — 6,45 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 ноября средневзвешенный курс доллара составил 523,58 тенге, снизившись на 2,27 тенге. 

    Рубль Доллар Тенге Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
