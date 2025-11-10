РУ
    15:53, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара снизился до 523 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 523,58 тенге, снизившись на 2,27 тенге. Официальный курс Национального банка на 10 ноября установлен на уровне 526,02 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 524,32 тенге, продают по 526,02 тенге. Евро торгуется в диапазоне 605,96-610,20 тенге, а рубль — 6,41-6,52 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 522,45 тенге, продают по 529,45 тенге. Евро можно приобрести по 602,48 тенге, а продать по 612,48 тенге. Рубль покупают по 6,37, продают по 6,52 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 524,12 тенге, а продают по 526,12 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 604,64 — 609,46 тенге, а рубль в районе 6,40 — 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 7 ноября средневзвешенный курс доллара составил 526,02 тенге, снизившись на 0,55 тенге. 

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
