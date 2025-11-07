РУ
    15:53, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Доллар подешевел, но удержался у отметки 526 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 526,02 тенге, снизившись на 0,55 тенге.

    Официальный курс Национального банка на 7 ноября установлен на уровне 526,79 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 526,65 тенге, продают по 528,33 тенге. Евро торгуется в диапазоне 605,52-610,93 тенге, а рубль — 6,43-6,53 тенге. 

    В Астане американскую валюту покупают по 523,74 тенге, продают по 530,71 тенге. Евро можно приобрести по 603,58 тенге, а продать по 613,58 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,56 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 526,76 тенге, а продают по 528,93 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 604,54 — 610,08 тенге, а рубль в районе 6,41 — 6,49 тенге.

    По итогам дневных торгов 6 ноября средневзвешенный курс доллара составил 526,79 тенге, поднявшись на 1,71 тенге.  

