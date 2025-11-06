РУ
    Доллар продолжает укрепляться на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 526,79 тенге, поднявшись на 1,71 тенге. Официальный курс Национального банка на 6 ноября установлен на уровне 524,94 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 526,77 тенге, продают по 528,72 тенге. Евро торгуется в диапазоне 605,14-610,68 тенге, а рубль — 6,41-6,53 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 524,66 тенге, продают по 531,65 тенге. Евро можно приобрести по 603,58 тенге, а продать по 613,58 тенге. Рубль покупают по 6,37, продают по 6,52 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 526,90 тенге, а продают по 528,90 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 603,88 – 609,76 тенге, а рубль в районе 6,40 – 6,48 тенге.

    По итогам дневных торгов 5 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,94 тенге, поднявшись на 2,2 тенге.  

    Еламан Турысбеков
