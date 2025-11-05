Доллар укрепился к тенге на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 524,94 тенге, поднявшись на 2,2 тенге. Официальный курс Национального банка на 5 ноября установлен на уровне 522,49 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 526,26 тенге, продают по 528,20 тенге. Евро торгуется в диапазоне 602,85-607,63 тенге, а рубль — 6,40-6,52 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 523,63 тенге, продают по 530,63 тенге. Евро можно приобрести по 601,64 тенге, а продать по 611,64 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,55 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 526,48 тенге, а продают по 528,56 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 601,92 – 608,96 тенге, а рубль в районе 6,41 – 6,49 тенге.

По итогам дневных торгов 4 ноября средневзвешенный курс доллара составил 522,49 тенге, снизившись на 5,42 тенге.