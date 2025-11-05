РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:49, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Доллар укрепился к тенге на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 524,94 тенге, поднявшись на 2,2 тенге. Официальный курс Национального банка на 5 ноября установлен на уровне 522,49 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 526,26 тенге, продают по 528,20 тенге. Евро торгуется в диапазоне 602,85-607,63 тенге, а рубль — 6,40-6,52 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 523,63 тенге, продают по 530,63 тенге. Евро можно приобрести по 601,64 тенге, а продать по 611,64 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,55 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 526,48 тенге, а продают по 528,56 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 601,92 – 608,96 тенге, а рубль в районе 6,41 – 6,49 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 ноября средневзвешенный курс доллара составил 522,49 тенге, снизившись на 5,42 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают