Доллар подешевел до 522 тенге на бирже

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 522,49 тенге, снизившись на 5,42 тенге. Официальный курс Национального банка на 4 ноября установлен на уровне 528,31 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 524,72 тенге, продают по 527,21 тенге. Евро торгуется в диапазоне 602,97-608,05 тенге, а рубль — 6,40-6,52 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 522,58 тенге, продают по 529,58 тенге. Евро можно приобрести по 601,67 тенге, а продать по 611,67 тенге. Рубль покупают по 6,40, продают по 6,53 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 524,85 тенге, а продают по 527,06 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 601,68 — 609,36 тенге, а рубль в районе 6,41 — 6,50 тенге.

По итогам дневных торгов 3 ноября средневзвешенный курс доллара составил 528,31 тенге, поднявшись на 1,65 тенге.