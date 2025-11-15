РУ
    18:39, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава Нацбанка объяснил укрепление тенге

    Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов пояснил, что курс тенге формируется под воздействием фундаментальных и рыночных факторов, передает агентство Kazinform.

    Тимур Сулейменов
    Фото: ҚР Миллий банки

    — Мы курс не регулируем. Курс у нас складывается под воздействием спроса и предложения: сколько есть предложений долларов, и сколько есть спроса на эти доллары. Пока факторы играют в пользу укрепления тенге. Это касается и поступления валютной выручки относительно неплохих цен на нефть, операций по конвертации активов, трансфертов из Национального фонда. Пока складывается в таком формате, — отметил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Конгресса финансистов Казахстана.

    Отметим, что по итогам дневных торгов 14 ноября средневзвешенный курс доллара составил 522,19 тенге, снизившись на 1,92 тенге. 

