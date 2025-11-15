Глава Нацбанка объяснил укрепление тенге

— Мы курс не регулируем. Курс у нас складывается под воздействием спроса и предложения: сколько есть предложений долларов, и сколько есть спроса на эти доллары. Пока факторы играют в пользу укрепления тенге. Это касается и поступления валютной выручки относительно неплохих цен на нефть, операций по конвертации активов, трансфертов из Национального фонда. Пока складывается в таком формате, — отметил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Конгресса финансистов Казахстана.