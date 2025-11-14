РУ
    15:48, 14 Ноябрь 2025

    Доллар подешевел до 522 тенге

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    https://oz.inform.kz/

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 522,19 тенге, снизившись на 1,92 тенге. Официальный курс Национального банка на 14 ноября установлен на уровне 524,32 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 523,57 тенге, продают по 525,43 тенге. Евро торгуется в диапазоне 606,44-610,55 тенге, а рубль — 6,39-6,50 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 520,62 тенге, продают по 527,62 тенге. Евро можно приобрести по 603,62 тенге, а продать по 613,62 тенге. Рубль покупают по 6,36, продают по 6,51 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 523,00 тенге, а продают по 525,23 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 605,30 — 609,94 тенге, а рубль в районе 6,40 — 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 13 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,32 тенге, снизившись на 0,26 тенге. 

    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Автор
