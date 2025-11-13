РУ
    Тенге продолжает укрепляться на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 524,32 тенге, снизившись на 0,26 тенге. Официальный курс Национального банка на 13 ноября установлен на уровне 524,65 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 524,19 тенге, продают по 526,02 тенге. Евро торгуется в диапазоне 607,14-611,26 тенге, а рубль — 6,42-6,53 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 521,68 тенге, продают по 528,68 тенге. Евро можно приобрести по 604,53 тенге, а продать по 614,51 тенге. Рубль покупают по 6,45, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 524,34 тенге, а продают по 526,38 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 605,65 — 610,11 тенге, а рубль в районе 6,42 — 6,49 тенге.

    По итогам дневных торгов 12 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,65 тенге, снизившись на 0,61 тенге. 

