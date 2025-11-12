РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:03, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара слегка снизился на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    دوللار
    Фото: Pexels

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 524,65 тенге, снизившись на 0,61 тенге. Официальный курс Национального банка на 12 ноября установлен на уровне 525,28 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 525,37 тенге, продают по 526,88 тенге. Евро торгуется в диапазоне 606,93-610,96 тенге, а рубль — 6,40-6,51 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 523,57 тенге, продают по 530,57 тенге. Евро можно приобрести по 604,35 тенге, а продать по 614,34 тенге. Рубль покупают по 6,42, продают по 6,57 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 524,74 тенге, а продают по 526,78 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 605,46 — 609,92 тенге, а рубль в районе 6,39 — 6,46 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 ноября средневзвешенный курс доллара составил 525,28 тенге, поднявшись на 1,69 тенге. 

    Еламан Турысбеков
