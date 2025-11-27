РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:27, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
    Фото: Акорда

    В саммите также участвовали Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
    Фото: Акорда

    Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности. 

    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
    Фото: Акорда

    Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
    Фото: Акорда

    Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке.

    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
    Фото: Акорда
    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда ОДКБ Президент
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают