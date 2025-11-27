Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

В саммите также участвовали Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Фото: Акорда

Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.

Фото: Акорда

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Фото: Акорда

Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке.