Президент Казахстана принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В саммите также участвовали Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Ранее сообщалось, что Президент Казахстана прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке.