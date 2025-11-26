РУ
    16:59, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек

    Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек
    Фото: Акорда

    В аэропорту Манас Главу нашего государства встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек
    Фото: Акорда

    Напомним, что 27 ноября в Бишкеке под председательством Кыргызстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда ОДКБ Президент Казахстана Кыргызстан
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
