16:59, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В аэропорту Манас Главу нашего государства встретил Председатель Кабинета министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Напомним, что 27 ноября в Бишкеке под председательством Кыргызстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.