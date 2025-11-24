РУ
    17:04, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

    Об этом сообщила Акорда, передает агентство Kazinform. 

    Акорда
    Фото: Kazinform

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26–27 ноября посетит Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Напомним, ранее мы писали, что 27 ноября в Бишкеке под председательством Кыргызстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. 

    По данным пресс-службы Организации, на сессии СКБ ОДКБ планируется принять Декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру Генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период с 2026 по 2029 годы.

    Кроме того, Российская Федерация представит приоритеты своего председательства в Организации в 2026 году.

    Ранее сообщалось, что согласно установленному порядку ротации руководящего состава в органах управления, Кыргызстан представит на утверждение президентам кандидатуру на пост Генерального секретаря ОДКБ.

    Диана Калманбаева
