Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26–27 ноября посетит Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Напомним, ранее мы писали, что 27 ноября в Бишкеке под председательством Кыргызстана пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

По данным пресс-службы Организации, на сессии СКБ ОДКБ планируется принять Декларацию, в которой будут отражены консолидированные позиции государств-членов по актуальным вопросам безопасности, и рассмотреть кандидатуру Генерального секретаря ОДКБ на предстоящий трехлетний период с 2026 по 2029 годы.

Кроме того, Российская Федерация представит приоритеты своего председательства в Организации в 2026 году.

Ранее сообщалось, что согласно установленному порядку ротации руководящего состава в органах управления, Кыргызстан представит на утверждение президентам кандидатуру на пост Генерального секретаря ОДКБ.