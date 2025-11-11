Генеральным секретарем ОДКБ станет представитель Кыргызстана

— Предстоящий саммит Организации Договора о коллективной безопасности в нынешней геополитической обстановке будет нацелен на совершенствование взаимодействия в вопросах поддержания региональной стабильности, нейтрализацию угроз террористического характера и проявлений экстремизма. В секретариате ОДКБ, планируется обсудить широкий спектр актуальных проблем международной и региональной безопасности и подвести основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период, — говорится в сообщении.

Соответственно, российская сторона представит свои приоритеты на предстоящий период.

В тоже время, согласно установленному порядку ротации руководящего состава в органах управления, Кыргызстан представит на утверждение президентам кандидатуру на пост генерального секретаря ОДКБ.

Как отмечают в секретариате, на рассмотрение глав государств вносится большой пакет документов, касающихся различных аспектов укрепления коллективной безопасности.

Планируется принять Декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая будет содержать оценку обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ, а также подходы к укреплению регионального мира и стабильности.

Вчера мы писали о прошедшем в Астане XXIII заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Участники обсуждают совместные инициативы в сфере военно-экономического взаимодействия и пути совершенствования нормативной базы внутри Организации.