РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:32, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Генеральным секретарем ОДКБ станет представитель Кыргызстана

    На саммите в Бишкеке, который состоится 27 ноября, председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызской Республики к Российской Федерации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кabar.

    Страны ОДКБ в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Предстоящий саммит Организации Договора о коллективной безопасности в нынешней геополитической обстановке будет нацелен на совершенствование взаимодействия в вопросах поддержания региональной стабильности, нейтрализацию угроз террористического характера и проявлений экстремизма. В секретариате ОДКБ, планируется обсудить широкий спектр актуальных проблем международной и региональной безопасности и подвести основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период, — говорится в сообщении. 

    Соответственно, российская сторона представит свои приоритеты на предстоящий период.

    В тоже время, согласно установленному порядку ротации руководящего состава в органах управления, Кыргызстан представит на утверждение президентам кандидатуру на пост генерального секретаря ОДКБ.

    Как отмечают в секретариате, на рассмотрение глав государств вносится большой пакет документов, касающихся различных аспектов укрепления коллективной безопасности.

    Планируется принять Декларацию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая будет содержать оценку обстановки в мире и зоне ответственности ОДКБ, а также подходы к укреплению регионального мира и стабильности.

    Вчера мы писали о прошедшем в Астане XXIII заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Участники обсуждают совместные инициативы в сфере военно-экономического взаимодействия и пути совершенствования нормативной базы внутри Организации. 

    Теги:
    ОДКБ Кыргызстан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают