Страны ОДКБ в Астане согласуют приоритеты по кадрам, вооружению и промышленной кооперации

На встрече подведут итоги предыдущего заседания в Бишкеке и определят приоритетные направления сотрудничества на 2026 год.

— Наше взаимодействие в военно-экономической сфере является важным элементом обеспечения коллективной безопасности и укрепления оборонно-промышленного потенциала наших стран. Мы высоко ценим вклад каждого участника заседания, — приветствовал участников заместитель министра обороны Казахстана Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В заседании участвуют делегации стран ОДКБ, представители министерств обороны, промышленности, иностранных дел и образования, руководители ведущих оборонных предприятий, научных и образовательных учреждений, а также сотрудники Секретариата ОДКБ и исполнительных органов Межгосударственной комиссии.

— У нас на повестке комплекс вопросов, по которым необходимо развивать прикладное взаимодействие. В частности, речь идет про подготовку кадров для оборонных предприятий наших государств. Здесь важно формировать партнерство научно-образовательных учреждений, а также упрощенные механизмы обучения студентов на льготных условиях, — сказал первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров. — Подходы к совместной работе по этому направлению обобщены в отдельном соглашении, проект которого сегодня вынесен на обсуждение комиссии.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Он подчеркнул, что равномерное наращивание компетенции инженерного и внешнеэкономического профиля критически важно для синхронизации темпов развития оборонной промышленности государств ОДКБ. От этого зависит расширение научно-производственной кооперации по выпуску продукции военного назначения, ее модернизации и ремонту.

— Еще один аспект эффективной интеграции оборонных предприятий связан с едиными подходами к стандартизации вооружения и военной техники. Для сближения и унификации требований реализуется ряд мероприятий, и сегодня коллеги представят доклад об их выполнении, — отметил Д. Мантуров.

На заседании также обсуждают создание межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил стран ОДКБ. Этот инструмент позволит повысить эффективность военно-технического сотрудничества за счет централизованного управления номенклатурой и качеством вооружения, техники, комплектующих и продукции двойного назначения. Важным элементом системы станет классификатор видов экономической деятельности государств ОДКБ. Его формирование находится на завершающем этапе, и результаты необходимо закрепить документально.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Отмечается, что странам ОДКБ важно развивать новые форматы диалога и обмена опытом. В частности, участники поддерживают практику проведения конгрессно-выставочных мероприятий и инициативу организации второй военно-экономической конференции ОДКБ в июне следующего года в Минске. Мероприятие пройдет в рамках деловой программы международной выставки «Национальная безопасность. Беларусь–2026».

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

