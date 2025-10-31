Глава государства принял генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в конце ноября в Кыргызской Республике.

Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности Организации.

Напомним, 30 июня т.г. в Чолпон-Ате под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.