17:52, 31 Октябрь 2025 | GMT +5
Глава государства принял генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в конце ноября в Кыргызской Республике.
Также был рассмотрен ряд вопросов по ключевым направлениям деятельности Организации.
Напомним, 30 июня т.г. в Чолпон-Ате под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.