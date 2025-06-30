Заседание глав МИД ОДКБ состоится в Кыргызстане

В ходе заседания министры иностранных дел государств — членов ОДКБ обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Особое внимание будет уделено вопросам противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, а также новым угрозам, включая кибербезопасность и информационные вызовы, которые приобретают все большую значимость в современном мире.

Ожидается, что по итогам мероприятия планируется подписание ряда важных документов, которые призваны укрепить взаимодействие между государствами-членами, способствовать углублению интеграции и развитию совместных инициатив в рамках Организации.

— Эти договоренности создадут основу для более эффективного сотрудничества и координации в области обеспечения региональной безопасности и стабильности, — сообщили в МИД КР.

В мае в Бишкеке парламентарии ОДКБ обсудили меры по борьбе с нарко- и киберпреступностью.