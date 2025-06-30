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    07:37, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Заседание глав МИД ОДКБ состоится в Кыргызстане

    Сегодня в Чолпон-Ате под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    ОДКБ, флаги
    Фото: ОДКБ

    В ходе заседания министры иностранных дел государств — членов ОДКБ обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности. Особое внимание будет уделено вопросам противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, а также новым угрозам, включая кибербезопасность и информационные вызовы, которые приобретают все большую значимость в современном мире.

    Ожидается, что по итогам мероприятия планируется подписание ряда важных документов, которые призваны укрепить взаимодействие между государствами-членами, способствовать углублению интеграции и развитию совместных инициатив в рамках Организации.

    — Эти договоренности создадут основу для более эффективного сотрудничества и координации в области обеспечения региональной безопасности и стабильности, — сообщили в МИД КР.

    В мае в Бишкеке парламентарии ОДКБ обсудили меры по борьбе с нарко- и киберпреступностью.

    Теги:
    ОДКБ Кыргызстан МИД РК Внешняя политика Казахстана Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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