11:12, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо»
Президент Казахстана прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Напомним, накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке.