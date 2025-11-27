РУ
    11:12, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо»

    Президент Казахстана прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Главу государства встретил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    Садыр Жапаров
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Напомним, накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке.

    Гульжан Тасмаганбетова
