    19:23, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке

    Накануне саммита ОДКБ в Бишкеке главы государств провели неформальную встречу в резиденции «Ала-Арча», где была организована краткая этнокультурная программа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    В этнографическом комплексе «Кыргыз айылы» высоким гостям продемонстрировали элементы традиционного быта и культуры кыргызского народа.

    Президенты стран-участниц ОДКБ провели неформальную встречу в Бишкеке
    Фото: Акорда
    Президенты стран-участниц ОДКБ провели неформальную встречу в Бишкеке
    Фото: Акорда
    Президенты стран-участниц ОДКБ провели неформальную встречу в Бишкеке
    Фото: Акорда
    Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке
    Фото: t.me/bort_01
    Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке
    Фото: t.me/bort_01
    Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке
    Фото: t.me/bort_01

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

