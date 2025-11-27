19:23, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5
Накануне саммита ОДКБ президенты провели неформальную встречу в Бишкеке
Накануне саммита ОДКБ в Бишкеке главы государств провели неформальную встречу в резиденции «Ала-Арча», где была организована краткая этнокультурная программа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В этнографическом комплексе «Кыргыз айылы» высоким гостям продемонстрировали элементы традиционного быта и культуры кыргызского народа.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.