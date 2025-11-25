Казахстан пересмотрит нормативную базу и учет всех видов отходов

По его словам, по поручению Премьер-министра была разработана Концепция управления всеми видами отходов, направленная на системное решение накопленных проблем с привлечением всех заинтересованных сторон.

— В целом система управления отходами требует перехода от фрагментарного подхода, основанного на неточном учете, устаревшей инфраструктуре, механизмах стимулирования и размытом распределении функций между госорганами, бизнесом и населением, — к интегрированной модели, — сказал Ж. Алиев.

В этой связи он остановился на основных блоках проблем, включенных в проект концепции. Первый блок посвящен вопросам несистемного учёта и неполной статистики.

По его словам, сегодня отсутствует полноценная картина образования и движения отходов:

30 процентов отходов не отражаются в отчетности и остаются вне системы контроля;

только 10 процентов предприятий подают отчеты в электронном формате;

имеются значительные расхождения между государственным кадастром отходов по техногенным минеральным образованиям и данными Комитета геологии.

— Основные меры по решению этих вопросов следующие: необходимо провести полную инвентаризацию всех видов отходов и обновить государственный кадастр отходов. Предусматривается обязательная регистрация всех образователей отходов в информационной системе. Также важно внедрение цифровизации отрасли через использование искусственного интеллекта. Еще одна важная мера — разовая легализация отходов, которая позволит их владельцам без штрафов учесть фактические накопленные объемы, ранее не отражённые в отчетности. В итоге будет сформирована точная картина всех отходов, определены полезные фракции и открыта возможность вовлечения их во вторичный оборот, — пояснил вице-министр.

Второй блок направлен на решение проблемы отсутствия единой нормативно-правовой базы. Действующие нормы управления отходами закреплены в нескольких кодексах, законах и подзаконных актах, что приводит к несоответствию требований и дублированию функций. Это осложняет контроль и учет, а также мешает созданию единой эффективной системы управления отходами. Например, в Кодексе о недрах техногенные минералы считаются отходами, тогда как в Экологическом кодексе этот вопрос не урегулирован.

С целью формирования единой нормативно-правовой структуры в концепции предусмотрено:

систематизировать законодательство по видам отходов, устранив противоречия и дублирование;

четко закрепить полномочия и ответственность, в том числе усилить ответственность владельцев отходов за отсутствие переработки и рекультивации;

усовершенствовать порядок управления промышленными, коммунальными, строительными, сельскохозяйственными и медицинскими отходами. Эти меры облегчат соблюдение требований для всех участников и сделают регулирование более прозрачным.

— Если говорить о ключевых решениях, предлагаемых в концепции, то прорабатывается финансирование строительства современных полигонов твердых бытовых отходов за счет утильсбора. Подобный механизм мы уже начали применять в проектах по переработке. Кроме того, предусмотрен пересчёт тарифов каждые три года и переход к экономически обоснованной модели. Также предлагается введение налоговых преференций и субсидий. Предусмотрено совершенствование системы расширенной ответственности производителей (РОП). Еще одно важное направление концепции — повышение экологической культуры населения и бизнеса в сфере управления отходами. Стимулирование ответственности бизнеса через прозрачную отчетность соответствует принципам инициативы Главы государства «Таза Казахстан», — отметил Жомарт Алиев.

Кроме того, в Правительстве сообщили о строительстве трех мусоросжигательных заводов.