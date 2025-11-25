РУ
    10:59, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Три мусоросжигательных завода построят в Казахстане

    В трех крупных городах страны будут построены заводы по сжиганию мусора. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay

    По его словам, в городах Астана, Алматы и Шымкент планируется строительство трех мусоросжигательных заводов полностью за счет иностранных инвестиций.

    — В этом году мы подписали соответствующие соглашения с инвесторами. Общий объем инвестиций — 293 млрд тенге. Срок строительства — два года, — сказал Ж. Алиев при представлении проекта концепции управления всеми видами отходов на заседании Правительства.

    Как отметил вице-министр, для эффективной реализации концепции необходимо институционально укрепить систему управления отходами. В соответствии с международной практикой планируется предоставить «Жасыл даму» статус Национального центра управления отходами. Национальный центр будет работать над цифровизацией отрасли, формированием достоверной статистики, контролем движения отходов и обеспечением прозрачности для бизнеса и инвесторов. Это необходимо для перехода к современной, стандартизированной и эффективной системе управления отходами.

    В проекте концепции предусмотрены следующие целевые индикаторы, отражающие переход к системному управлению отходами: стопроцентная инвентаризация всех видов отходов, за исключением радиоактивных;

    • увеличение объёма повторного использования промышленных отходов на 10 процентов;
    • снижение объёма коммунальных отходов, направляемых на полигоны, как минимум на 10 процентов.

    — Для достижения этих показателей разработан соответствующий план мероприятий. Его выполнение требует слаженной работы центральных и местных исполнительных органов, — сказал вице-министр.

    Ранее стало известно, что в Шымкенте вывозом мусора будет заниматься единый оператор.

