Три мусоросжигательных завода построят в Казахстане

По его словам, в городах Астана, Алматы и Шымкент планируется строительство трех мусоросжигательных заводов полностью за счет иностранных инвестиций.

— В этом году мы подписали соответствующие соглашения с инвесторами. Общий объем инвестиций — 293 млрд тенге. Срок строительства — два года, — сказал Ж. Алиев при представлении проекта концепции управления всеми видами отходов на заседании Правительства.

Как отметил вице-министр, для эффективной реализации концепции необходимо институционально укрепить систему управления отходами. В соответствии с международной практикой планируется предоставить «Жасыл даму» статус Национального центра управления отходами. Национальный центр будет работать над цифровизацией отрасли, формированием достоверной статистики, контролем движения отходов и обеспечением прозрачности для бизнеса и инвесторов. Это необходимо для перехода к современной, стандартизированной и эффективной системе управления отходами.

В проекте концепции предусмотрены следующие целевые индикаторы, отражающие переход к системному управлению отходами: стопроцентная инвентаризация всех видов отходов, за исключением радиоактивных;

увеличение объёма повторного использования промышленных отходов на 10 процентов;

снижение объёма коммунальных отходов, направляемых на полигоны, как минимум на 10 процентов.

— Для достижения этих показателей разработан соответствующий план мероприятий. Его выполнение требует слаженной работы центральных и местных исполнительных органов, — сказал вице-министр.

Ранее стало известно, что в Шымкенте вывозом мусора будет заниматься единый оператор.