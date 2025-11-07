Единый оператор будет заниматься вывозом мусора в Шымкенте
Город приступает к масштабной реформе системы обращения с твердыми бытовыми отходами. После многих лет децентрализации и постоянных жалоб горожан Шымкент переходит на централизованную модель управления, передает корреспондент агентства Kazinform.
Впервые за всю историю города вывозом и переработкой мусора займется единый оператор по принципу государственно-частного партнерства. Реализация проекта предусмотрена на 10 лет.
О причинах такого решения, деталях проекта и планах по реформе агентству Kazinform рассказал заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Жарылкасын Машбек.
— Ранее в Шымкенте одиннадцать организаций занимались вывозом мусора. Эти компании работали без заключения договоров с акиматом и не выполняли установленные требования, — отметил Жарылкасын Машбек.
По его словам, система управления твердыми бытовыми отходами в городе находилась в неудовлетворительном состоянии, жители регулярно жаловались на качество услуг и несвоевременный вывоз контейнеров.
— Для повышения уровня качества жизни населения и в целях модернизации системы управления коммунальными отходами в городе было принято решение привлечь инвестора для строительства мусоросортировочного завода, внедрения раздельного сбора отходов, диспетчеризации системы сбора и транспортировки отходов, обновления контейнеров. Согласно ст. 367 Экологического кодекса РК местные исполнительные органы организовывают централизованную систему сбора твердых бытовых отходов, — пояснил заместитель руководителя управления.
В этом году был объявлен конкурс «Сбор, транспортировка и сортировка ТБО в Шымкенте». Согласно конкурсной документации, победитель обязан выполнить следующие работы:
- построить сортировочную линию ТБО мощностью 300 тысяч тонн в год;
- установить не менее 200 полуподземных контейнеров для сбора отходов;
- организовать диспетчерский пункт при сортировочной линии;
- установить не менее 50 камер видеонаблюдения на контейнерных площадках;
- оснастить 60 экипажей спецтехники планшетами для ежедневного мониторинга вывоза ТБО;
- внедрить не менее 900 сенсорных датчиков для контроля переполнения контейнеров.
Конкурс на выполнение этих работ состоялся 19 мая, его победителем признано ТОО «Clean Village».
— В настоящее время начата поэтапная реализация проекта. Компания уже приступила к работе в Енбекшинском районе, а с этой недели начала обслуживать Аль-Фарабийский и Каратауский районы. В каждом районе она берет на себя от 15 до 20% объема работ, — уточнил заместитель руководителя управления.
В частности, в Абайском районе компания обслуживает около 15% территории.
— Прежние компании не имели договорных обязательств с акиматом и в случае затруднений просто прекращали уборку мусора, не вывозили отходы, — рассказал Жарылкасын Машбек. — Поэтому было принято решение передать ответственность одной компании, обладающей необходимой технической базой.
После конкурса подрядчику был предоставлен трехмесячный срок на выполнение условий.
— Мы не передали город сразу целиком — сначала проверили техническую базу компании и на первом этапе передали ей обслуживание в Енбекшинском районе. Работы в этом районе начались около одного-двух месяцев назад. Сейчас задействовано 11 единиц специализированной техники, что обеспечивает полную очистку территории района. Таким образом, проект реализуется поэтапно, с постоянным контролем выполнения обязательств и технической готовности компании, — добавил Ж. Машбек.
По его словам, вся техника приобретается за счет собственных средств ТОО «Clean Village», а также кредита АО «Жасыл даму».
— В ближайшее время техническая база будет полностью обеспечена, и компания приступит к обслуживанию всего города на 100%, — отметил представитель управления.
На следующем этапе планируется установка современных контейнерных площадок, включая подземные контейнеры там, где позволяют технические условия — достаточная площадь, подъездные пути для работы манипулятора и отсутствие подземных коммуникаций. Все работы будут выполняться за счет инвестора. Ранее мусорные контейнеры в городе обновлялись и обслуживались за счет городского бюджета.
— В 2026 году начнутся работы по строительству сортировочного завода на городском полигоне. После завершения проекта завод будет передан в собственность акимата, — сообщил Машбек.
Кроме ТОО Clean Village, вывозом твердых бытовых отходов в Шымкенте пока занимаются: ТОО «ШымкентСпецКомплекс», ТОО «Спецавтотранспорт», ТОО Bastau-03, ТОО Keremet-2020, ТОО Taza Qala, ТОО Zhanmeir, ТОО Eco-Com Tazalyk, ИП «Вейсалидзе», ТОО Korkem Qala и ИП «Adina».
Возможно, некоторые из них могут быть привлечены в качестве субподрядчиков для выполнения отдельных задач.
Напомним, ранее городские власти решили кардинально изменить подход к сбору и утилизации отходов, передав эти функции единому оператору в рамках модели ГЧП.
В управлении развития комфортной городской среды тогда пояснили, что речь не идет о монополизации рынка — действующие мусоровывозящие компании не вытесняют, однако многие из них работают на устаревшей технике и не способны конкурировать с современными операторами.
В прошлом году в Шымкенте поступило более 7,5 тысяч жалоб от жителей на несвоевременный вывоз мусора и несанкционированные свалки.
Ежедневно на городской полигон вывозится около 750 тонн отходов, и этот объем растет вместе с численностью населения и развитием промышленности. Сортировка и переработка отходов в городе пока не налажены.
В акимат Шымкента поступило более десяти предложений от различных компаний из Китая, Турции и других стран по строительству мусоросжигательного завода.