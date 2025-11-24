16:02, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев встретил Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с госвизитом
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В честь высокого гостя в международном аэропорту Астаны была выстроена рота почетного караула.
Ранее сообщалось, что по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 24–25 ноября Астану с государственным визитом посетит Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
О том, как Астана и Ашхабад последовательно укрепляют двустороннее сотрудничество в политической, экономической и транспортно-логистической сферах — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.