    16:02, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретил Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с госвизитом

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев встретил Сердара Бердымухамедова прибывшего в Казахстан с госвизитом
    Фото: Акорда

    В честь высокого гостя в международном аэропорту Астаны была выстроена рота почетного караула.

    Касым-Жомарт Токаев встретил Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с госвизитом
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев встретил Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Казахстан с госвизитом
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 24–25 ноября Астану с государственным визитом посетит Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

    О том, как Астана и Ашхабад последовательно укрепляют двустороннее сотрудничество в политической, экономической и транспортно-логистической сферах — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Динара Жусупбекова
