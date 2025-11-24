Астана-Ашхабад: общая история, взгляд в будущее

Стратегическое партнерство

За три десятилетия Казахстан и Туркменистан прошли путь от деклараций к устойчивому формату стратегического партнерства. Сегодня между двумя странами действует одна из самых обширных договорно-правовых баз в Центральной Азии — около 70 соглашений, включая Договор о дружбе и Договор о стратегическом партнерстве.

Активное взаимодействие продолжается и на международных площадках — ООН, ОБСЕ, СНГ, ОИС, что способствует согласованию позиций по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

В 2024–2025 годах политический диалог вышел на новый уровень интенсивности. За последний год главы государств встречались более шести раз — на саммитах ШОС, «Центральная Азия — Россия», «Центральная Азия -Германия», Каспийских саммитах и в рамках рабочих визитов. На встречах обсуждались договоренности по совместной реализации проектов в сферах энергетики, транзита и региональной безопасности.

Отдельное значение имела неформальная встреча Президента Касым-Жомарта Токаева и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Туркестане в апреле 2025 года. Именно там был закреплен переход от политических деклараций к системной практической работе — с акцентом на углубление энергетической кооперации, развитие совместной логистической инфраструктуры, включая цифровизацию портов и транзитных узлов.

На этом фоне сформировалась прочная база для дальнейшего расширения сотрудничества — от транспортной интеграции до энергетического взаимодействия.

Динамика товарооборота

Торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Туркменистаном остается ключевым фактором укрепления двусторонних отношений и формирования региональной политики в Центральной Азии. Регулярно проходят заседания Казахско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК).

Так, 15 мая 2023 года в Астане состоялось 12-е заседание МПК, на котором обсуждались перспективы расширения сотрудничества в сферах торговли, финансов, сельского хозяйства, туризма, науки, образования и культуры. 13-е заседание комиссии прошло 2 октября 2024 года в Ашхабаде, где стороны подтвердили намерение активизировать совместную работу и реализовать новые проекты в приоритетных направлениях.

Согласно официальной статистике, товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном в 2024 году составил $555,7 млн. За девять месяцев 2025 года он достиг $363,6 млн, показав рост на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт Казахстана вырос до $221,7 млн, а импорт из Туркменистана составил $141,9 млн. Несмотря на общий положительный тренд, структура торговли остается дисбалансированной: Казахстан в основном поставляет продукцию с высокой добавленной стоимостью, тогда как импортируются газ, сельскохозяйственная продукция и базовые химические материалы.

Инфографика: Kazinform

Основу казахстанского экспорта составляют телефонные аппараты, мука, подсолнечное масло и металлическая продукция.

Туркменистан, в свою очередь, активно поставляет природный газ, овощную продукцию, прежде всего томаты, химические реагенты и текстиль.

Инфографика: Kazinform

Политолог и эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев отмечает, что рост товарооборота является закономерным следствием текущей политической динамики, однако показатели пока остаются ниже возможного уровня.

— Мы являемся стратегическими партнерами практически во всех кооперационных экономических процессах региона, однако товарооборот по-прежнему остается на относительно низком уровне. Цель удвоить его — это не амбиция, а реалистичная задача, учитывая огромный потенциал направления, — подчеркнул эксперт.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Энергетика: точка, где соединяются интересы двух стран

Туркменистан обладает крупными запасами газа, а Казахстан рассматривает соседнюю страну как важную точку диверсификации поставок. С 2024 года QazaqGaz и Туркменгаз выстраивают системную технологическую кооперацию, включая обмен опытом, стандартизацию процессов и совместное планирование эксплуатации газотранспортных объектов.

Астана и Ашхабад обсуждают маршруты поставок туркменского газа через территорию Казахстана, рассматривая варианты поставок в Китай, Иран и страны Южной Азии. Расширение участия в переработке, хранении и трансграничном управлении энергопотоками может стать опорой для создания общего регионального энергетического пространства — особенно в условиях глобальной трансформации энергетических рынков.

Эксперты отмечают, что в энергетическом секторе основной вектор сотрудничества сосредоточен на добыче, переработке и транспортировке газа.

— Месторождение Галкыныш будет крайне важно в долгосрочной перспективе. Запасы Туркменистана огромные, и Казахстану в будущем понадобится стабильный товарный газ, который выгодно закупать у соседей. Это принесет эффект для нашей экономики, и одновременно будет выгодно Туркменистану, — считает Айбар Олжаев.

По линии QazaqGaz — Туркменгаз уже развивается технологическая кооперация, ведется стандартизация процессов и подготовка совместных проектов. Переговоры могут привести к разработке дорожной карты по месторождению Галкыныш, что станет одним из крупнейших энергетических соглашений последних лет.

Логистика: что уже есть и что нужно усиливать

Транспортно-логистическая связка остается ключевым элементом любой серьезной интеграции. Казахстан и Туркменистан выступают важными звеньями международного коридора «Север — Юг» и участниками Ашхабадского соглашения о мультимодальных маршрутах. Сегодня уже функционируют несколько магистральных направлений. Железная дорога Узен-Берекет-Этрек-Горган обеспечивает сухопутный выход Казахстана к иранским портам через территорию Туркменистана. Активно используются автомобильные коридоры. Развивается концепция создания перевалочных хабов на базе порта Туркменбаши. Однако развитие инфраструктуры все чаще упирается не в сами маршруты, а в «последнюю милю» — пропускную способность терминалов, скорость таможенной обработки и цифровую совместимость логистических систем.

Синхронизация навигационных и логистических протоколов, создание перевалочных терминалов в Туркменбаши и их интеграция с казахстанскими морскими платформами способны сформировать полноценный «зеленый коридор» на границе двух стран для ускоренной обработки транзитных грузов. Такой формат позволит сократить логистические издержки, повысить конкурентоспособность казахстанских экспортеров и укрепить роль Туркменистана как надежного южного звена региональной транзитной сети.

Эксперты отмечают, что запуск Южного транзитного коридора может снизить логистические затраты на доставку казахстанских грузов на рынки Ближнего Востока и Южной Азии на 15–20%.

По словам экономиста Айбара Олжаева, дальнейшее развитие сотрудничества напрямую зависит от эффективности логистических процедур.

— У нас уже есть функционирующее железнодорожное и автомобильное сообщение. Нет необходимости прокладывать новые маршруты там, где инфраструктура уже существует — важно повысить скорость прохождения пограничных участков, упростить разрешительные процедуры и внедрить «зеленые коридоры» для транзита. Если полноценный формат «зеленого коридора» будет реализован, мы увидим стремительный рост транзита и торговых объемов, — отмечает эксперт.

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

Инвестиции: правовая база и реализация проектов

При сочетании ускоренной логистики и «зеленых коридоров», гарантий для инвесторов инвестиции могут вырасти многократно. В 2024 году между странами было подписано соглашение о взаимной защите инвестиций, которое обеспечивает юридическую защиту, режим национального благоприятствования, налоговые льготы и упрощенный визовый режим для реализации инвестпроектов.

Для казахстанских инвесторов важна не только юридическая защита, но и возможность оперативного выхода на партнерские структуры, наличие площадок для диалога и прямого сопровождения инвестиционного процесса.

В настоящий момент двусторонние инвестиционные потоки остаются сравнительно невелики. Подписание соглашения о взаимной защите инвестиций открыло правовую возможность, однако для реальных вложений необходимы банковские инструменты, страховые решения и удобные механизмы репатриации прибыли.

Для бизнеса сотрудничество в этом направлении принесет практический эффект. Для агросектора Казахстана это открытая возможность нарастить экспорт зерновых и масличных культур в Туркменистан при условии стабильных логистических схем и долгосрочных квот. Для машиностроения и пищевой переработки — шанс локализовать цепочки поставок и снизить зависимость от транзитных рисков. Для Туркменистана это рост спроса на казахстанскую агрокомплектующую и переработанную продукцию, а также на медицинские и цифровые решения.

— Туркменистан стал активнее участвовать в совместных проектах и открываться миру, что является позитивным сигналом для всего макрорегиона. Чем выше конкурентоспособность каждой страны Центральной Азии, тем быстрее мы сможем совместно достигать ощутимых результатов на международной арене, — отмечает Азамат Байгалиев.

Региональная политика

Главный эксперт отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Булат Ауелбаев подчеркивает политическое измерение сотрудничества.

— С Туркменистаном у нас установлен статус стратегического партнерства. Сейчас важно вести диалог по регионализации Центральной Азии — от вопросов безопасности до водно-энергетической повестки, — отмечает он.

Фото: пресс-служба КИСИ

В двусторонней повестке есть ряд насущных тем, связанных с общими водными ресурсами, экологическими рисками и изменением климата. Одним из важных вопросов для действующих транзитных путей является обмеление Каспийского моря. Для Казахстана и Туркменистана это напрямую влияет на мобильность экспортных маршрутов и морскую логистику.

Помимо совершенствования инфраструктуры, важно синхронизировать гидрологический мониторинг и внедрить совместные программы по охране прибрежной зоны. Аналогичная проблема существует и с Аральским бассейном: деградация региона сказывается на климате, земельных ресурсах и здоровье населения в прилегающих территориях.

Вопрос водных ресурсов и экологической безопасности остается общим для Казахстана и соседних стран и требует совместных усилий и инвестиций. Необходимо вкладывать средства в проекты мелиорации и очистки почв, координировать водопользование и развивать возобновляемые источники водоснабжения для сельского хозяйства.

Казахстан и Туркменистан создают модель регионального взаимодействия, которая может стать примером для других стран Центральной Азии. Сейчас наши страны находятся на этапе, когда политическая воля и технические возможности пересекаются с реальными экономическими интересами: транзитом, продовольственной безопасностью, энергетикой и инвестициями.

Если к этой воле добавить оперативную реализацию логистических решений, прозрачные инвестиционные гарантии и должное внимание к экологическим рискам, то цель «товарооборот до $1 млрд» станет не просто оптимистичным лозунгом, а реально достижимой стратегической задачей.

Процесс потребует детальной работы «на земле», но уже сейчас видно: модель сотрудничества меняется — от «партнерства деклараций» к «партнерству проектов». В этой трансформации Казахстан может стать лидером интеграции в Центральной Азии, а Туркменистан — надежным южным звеном нового евразийского логистического узла.