143 человека заболели гонконгским гриппом в Кызылординской области

По данным ведомства, 70% заболевших составляют дети в возрасте до четырнадцати лет. 4% пациентов были госпитализированы.

— Образцы 487 пациентов были исследованы методом ПЦР, по итогам чего лабораторно подтверждены 143 случая гриппа типа A (H3N2). Зафиксированный на территории республики и области грипп типа A (H3N2), известный как гонконгский грипп, не является новым вирусом. Это давно изученный вариант сезонного гриппа, который ежегодно встречается. Однако он представляет опасность для уязвимых групп населения. Вирус быстро распространяется среди людей и может протекать в тяжёлой форме, — отметил временно исполняющий обязанности руководителя департамента Ерлан Узакбаев.

По результатам исследования образцов также выявлены восемь видов возбудителей ОРВИ, не относящихся к гриппу, включая аденовирус и риновирус. Врачи рекомендуют в период повышенной заболеваемости по возможности избегать людных мест, носить маски в плохо проветриваемых помещениях, ограничивать контакты с заболевшими, соблюдать личную гигиену и пользоваться антисептиками. При появлении симптомов респираторного заболевания медики настоятельно советуют не заниматься самолечением и незамедлительно обращаться к врачу.

— Главная мера профилактики — вакцинация. Для текущего эпидемиологического сезона было закуплено более 85 тысяч доз вакцины. На сегодняшний день привито около 84 тысяч человек, среди них почти 23,5 тыс. детей. Работодатели приобрели 2 тысячи доз вакцины, более 1,5 тыс. сотрудников получили прививки, — сообщил Ерлан Узакбаев.

Таким образом, против гриппа привито 9,9% жителей области. Всемирная организация здравоохранения подчёркивает, что коллективный иммунитет формируется при охвате вакцинацией 10% населения.

Отметим, ранее сообщалось об учащении случаев задержек прибытия карет скорой помощи в регионе на фоне роста заболеваемости ОРВИ.