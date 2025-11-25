Казахстан инвестировал в экономику Туркменистана более 120 миллионов долларов — Президент

— Глубокоуважаемый Сердар Гурбангулыевич, уважаемые члены делегации, я придаю исключительное значение вашему государственному визиту. Он призван вывести наши многогранные межгосударственные связи на качественный новый уровень. Опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, общие культурные и исторические ценности, Казахстан и Туркменистан выстроили прочные и гармоничные отношения, которые планомерно развиваются в духе стратегического партнерства. Мы намерены и далее предлагать все усилия для их всестороннего упрочения, — сказал Глава государства.

Фото: Акорда

Он отметил, что между нашими государствами налажено активное и продуктивное сотрудничество на всех уровнях. Ведется работа между правительствами двух стран, укрепляются межведомственные связи.

— Мы плодотворно взаимодействуем в рамках многосторонних структур и механизмов. У нас общее видение и схожие взгляды на развитие ситуации по многим вопросам региональной и международной повестки дня. В ходе наших личных переговоров мы обстоятельно обсудили актуальные темы нашего двустороннего сотрудничества, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Так, главы государств договорились сделать основной упор на развитии торгово-экономического сотрудничества. По словам Президента, за пять лет объем взаимной торговли увеличился в более чем в четыре раза и сегодня превышает полмиллиарда долларов. Хорошие показатели сохраняются и в текущем году.

Важный вклад в укрепление торгово-экономических связей вносят около 140 компаний с участием туркменского капитала. Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил 120 миллионов долларов.

— Правительство Казахстана имеет поручение оказывать необходимую поддержку бизнесу в двух странах. При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего наращивания нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. На стадии реализации находится ряд проектов в промышленности, транспорте, логистике и других сферах. Динамично развивается взаимодействие в энергетической сфере, в частности, в газовой отрасли. Мы сейчас обсудили данные вопросы, я думаю, что вернемся к ним, — добавил Глава государства.

Фото: Акорда

Ранее лидеры двух стран провели переговоры в узком составе.



