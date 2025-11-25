РУ
    08:00, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как в Казахстане будут решать проблему бытовых отходов, обсудят в Правительстве

    Во вторник, 25 ноября, в 9:00 часов состоится очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Первый вопрос в повестке заседания — развитие трансграничных хабов.

    Напомним, под координацией Министерства торговли и интеграции в Казахстане реализуются пять трансграничных хабов:

    • индустриально-торгово-логистический комплекс «Алатау» в Жамбылской области (граница с Кыргызстаном);
    • международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» в Туркестанской области (граница с Узбекистаном);
    • центр трансграничной торговли «Евразия» в Западно-Казахстанской области (граница с Россией);
    • хаб «Каспийский узел» в Мангистауской области;
    • хаб «Хоргосский узел» в области Жетысу (граница с КНР).

    Ранее сообщалось, что к 2028 году Казахстан переведет в онлайн все процедуры трансграничной торговли.

    Вместе с тем, на заседании Кабмин рассмотрит Концепцию управления всеми видами отходов в РК на 2026–2030 годы.

    Документ, охватывающий весь цикл обращения отходов и реформу РОП, поручил разработать Премьер-министр РК Олжас Бектенов.

    По итогам 2024 года уровень переработки твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Казахстане составил всего 25,8% из 4,8 млн тонн. Несмотря на наличие стратегических документов и меры государственной поддержки, перерабатывающая отрасль сталкивается с системными барьерами.

    Почему переработка по-прежнему невыгодна, какова роль частного сектора и какие технологии уже доступны, но не внедряются, корреспонденту Kazinform ранее рассказала эколог-эксперт Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК Айжан Скакова.

    Данира Искакова
