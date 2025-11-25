Как в Казахстане будут решать проблему бытовых отходов, обсудят в Правительстве
Во вторник, 25 ноября, в 9:00 часов состоится очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Первый вопрос в повестке заседания — развитие трансграничных хабов.
Напомним, под координацией Министерства торговли и интеграции в Казахстане реализуются пять трансграничных хабов:
- индустриально-торгово-логистический комплекс «Алатау» в Жамбылской области (граница с Кыргызстаном);
- международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» в Туркестанской области (граница с Узбекистаном);
- центр трансграничной торговли «Евразия» в Западно-Казахстанской области (граница с Россией);
- хаб «Каспийский узел» в Мангистауской области;
- хаб «Хоргосский узел» в области Жетысу (граница с КНР).
Ранее сообщалось, что к 2028 году Казахстан переведет в онлайн все процедуры трансграничной торговли.
Вместе с тем, на заседании Кабмин рассмотрит Концепцию управления всеми видами отходов в РК на 2026–2030 годы.
Документ, охватывающий весь цикл обращения отходов и реформу РОП, поручил разработать Премьер-министр РК Олжас Бектенов.
По итогам 2024 года уровень переработки твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Казахстане составил всего 25,8% из 4,8 млн тонн. Несмотря на наличие стратегических документов и меры государственной поддержки, перерабатывающая отрасль сталкивается с системными барьерами.
