К 2028 году Казахстан переведет в онлайн все процедуры трансграничной торговли

Согласно исследованию CART.IS, из всех услуг, задействованных во внешнеэкономической деятельности, уже переведены в электронный формат 81%, а 19% все еще оказываются на бумаге.

В Qaztrade сообщили корреспонденту Kazinform, что планируют полностью оцифровать оставшиеся услуги в течение трех лет.

— К ним относятся сертификаты происхождения товара (СТ-1, СТ-2, СТ-3, A, EAV, Original) от НПП Атамекен, протоколы испытаний от Национального центра, экспертизы, разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам, международные сертификаты взвешивания грузовых транспортных средств и оформление, удостоверение и выдача Карнет ATA от Внешнеторговой палаты Казахстана. В среднесрочной перспективе мы ставим срок реализации до трех лет, — уточнили в центре развития торговой политики.

Вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова отметила, что для ускорения цифровизации важна синхронизация с соседними странами.

— Мы можем сделать все исключительно хорошо. Но если у наших соседей будет все приниматься в бумажном виде, нам придется параллельно выпускать бумажный формат. Это распространяется не только на Казахстан, но и на Центральную Азию. Мы хотим сподвигнуть наших соседей тоже к этому присоединяться, чтобы они тоже все оцифровывали. Более того, Казахстан тоже предлагает им свои решения на бесплатной основе, чтобы ускорить. Это, в первую очередь, выгодно нам самим, нашей торговле, нашим бизнесменам, — подчеркнула она в кулуарах презентации второго Национального доклада по упрощению процедур торговли.

Напомним, на границах продолжают внедрять системы электронной очереди «CarGoRuqsat». Система уже успешно работает на границах с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Россией и Кыргызстаном.

Ранее в Минфине сообщили, что на таможенных постах Казахстана начали применять искусственный интеллект. ИИ будет сравнивать данные в декларации с фактическими снимками ввозимого товара. В случае несоответствия система автоматически будет указывать на риски. Сейчас система проходит тестирование.