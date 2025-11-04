РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:05, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ИИ будет проверять ввозимые товары на границе — Минфин Казахстана

    На таможенных постах Казахстана начнут применять искусственный интеллект для проверки импортируемых товаров. Сейчас система проходит тестирование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: департамент госдоходов по ВКО

    Вице-министр финансов Асет Турысов объяснил, что ИИ будет сравнивать данные в декларации с фактическими снимками ввозимого товара. В случае несоответствия система автоматически будет указывать на риски.

    - Такие инструменты и в мире применяются. Например, если вы завозите автомобиль и в декларации это автомобиль, то вопросов нет. Если будет несоответствие, то будем обучать ИИ, чтобы подсказывал и сразу же срабатывала систему управления рисками, — пояснил он на брифинге в СЦК.

    Система ИИ-контроля деклараций начнет работать после завершения тестирования совместно с участниками внешнекоммерческой деятельности, брокерами и госорганами.

    Ранее в Минфине сообщили, что на границах продолжают внедрять системы электронной очереди «CarGoRuqsat». Система уже успешно работает на границах с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Россией и Кыргызстаном. 

    Теги:
    Минфин РК Таможня Искусственный интеллект Граница ИИ Импорт
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают