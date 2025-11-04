ИИ будет проверять ввозимые товары на границе — Минфин Казахстана

Вице-министр финансов Асет Турысов объяснил, что ИИ будет сравнивать данные в декларации с фактическими снимками ввозимого товара. В случае несоответствия система автоматически будет указывать на риски.

- Такие инструменты и в мире применяются. Например, если вы завозите автомобиль и в декларации это автомобиль, то вопросов нет. Если будет несоответствие, то будем обучать ИИ, чтобы подсказывал и сразу же срабатывала систему управления рисками, — пояснил он на брифинге в СЦК.

Система ИИ-контроля деклараций начнет работать после завершения тестирования совместно с участниками внешнекоммерческой деятельности, брокерами и госорганами.

Ранее в Минфине сообщили, что на границах продолжают внедрять системы электронной очереди «CarGoRuqsat». Система уже успешно работает на границах с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Россией и Кыргызстаном.